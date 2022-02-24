Zelenskiy'den 'barış' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Zelensky, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesini değerlendirdi. Zelensky, bugün duyulan seslerin sadece bombalar değil, Rusya'yı medeni dünyadan ayıran yeni bir demir perdenin inişi olduğunu aktardı. Donbas'ta ordularının iyi durumda, Harkiv'de ise zor durumda olduğunu aktaran Zelensky, en zor durumun güney bölgesinde Herson'da yaşandığını belirtti. Zelensky, kuzeyde ise "düşmanın" yavaşça Çernihiv bölgesinden ilerlediğini aktararak, "Evet maalesef kayıplarımız var. Evet bazı Rus askerleri ele geçirdik. Doktorlarımız teslim olanlara yardım ediyor." dedi. "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor." değerlendirmelerinde bulunan Zelensky, dünya liderlerine bugün kendilerine yardım etmezlerse yarın savaşın onların kapısını çalacağı mesajını verdi. Euronews Türkçe

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