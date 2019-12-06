Zor kararmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasal düzenlemeyi veto etmesinin ardından açıklama yapan AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanunla ilgili kararın “zor” olduğuna işaret etti.

Vetonun sebebi oy düşüşü

Veto öncesi evet, sonra teşekkür

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasal düzenlemeyi veto etmesinin ardından, söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak TBMM’de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın termik santrallerin bacalarına filtre takılmasını 2,5 yıl erteleyen maddeyi veto etmesinin ardından “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” söz konusu madde kanun teklifinden çıkartılarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi. Kanun değişikliği, onaylanması için tekrar Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. “Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zarureti, insan sağlığı ve çevrenin korunması amacının önüne geçmemelidir” diyen Erdoğan, söz konusu maddeyi veto etmişti.

“Zor karar”

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, kabul edilen kanunla ilgili kararın “zor” olduğuna işaret etti. Bostancı, “Elimizin bir tarafında insanların hayatına, sağlığına, sıhhatine ilişkin hassasiyetler çerçevesinde bir perspektif, diğer tarafında da orada çalışan insanların istikbali, geleceği, Türkiye’nin yerli elektrik üretimi ve nihayetinde borçlar çerçevesinde teşekkül eden bir durum var” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Söz konusu madde TBMM Genel Kurulu’nda 21 Kasım’da AKP ve MHP’den milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmişti. Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi içerisinde yer alan 50’nci madde ile kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyum süresinin 31 Aralık 2019’dan 30 Haziran 2022’ye kadar uzatılması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanlığına imza için gönderilen yasal düzenleme, 2 Aralık’ta Erdoğan tarafından veto edilmişti.