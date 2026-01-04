"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

“Bizi bizden ayıramazlar”

H. Muharrem OKUR
04 Ocak 2026, Pazar
H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin sadık talebelerinden Zübeyir Gündüzalp’in, 1948 yılında Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği ve Şualar eserinde de neşredilen müdafaasındaki ifadeler güncelliğini koruyan büyük hakikatleri barındırıyor. Savunmasına Risale-i Nur ile iştigalini mantıkî deliller ve inkâr edilemeyecek hüccetlerle sağlam temellere oturtarak başlar ve Risale-i Nur meslek ve meşrebi açısından rehber niteliğinde bir savunmayla sözlerine devam eder. Neticede tahliye kararı çıkar. 

Bu savunmada Bediüzzaman Said Nursî’nin şahsını çürütmek ve Risale-i Nur hizmetini bitirmek isteyen ve vatanımızı imansızlık taunuyla maddî-manevî felâketlere sürüklemek isteyen gizli din düşmanlarına da seslenir. Her bir cümlesi özel olarak incelenmeye değer olan bu savunmada iman hizmetlerinde bulunanların hususiyetleriyle ilgili dikkate değer tespitler de bulunur. Bu tespitler aynı zamanda hakikatlerin yaşanmasında çıkabilecek arızalara karşı bir uyarı mahiyeti de taşımaktadır. İman hizmetinin yürütülmesi sırasında din düşmanları tarafından çeşitli musibetlere, iftiralara hatta ölüm tehditlerine maruz kalabilen iman hizmetindeki erler, tüm bu engellemelere rağmen nasıl davranırlar? Tazyiklere, fitne rüzgârlarına, baskılara, zulümlere rağmen ne yaparlar? Savunmasında bu gibi suallerin cevaplarını da verir Zübeyir Gündüzalp. 

Bediüzzaman Said Nursî’yi ortadan kaldırmak isteyen, kendilerini zindanlara atan ve ağır cezalar ile yargılayanlara seslenir: “Birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz. Kâinatın kuvveti toplansa, bizi yüksek Üstad Said Nursî’den ve Risale-i Nur’dan ve bizi bizden ayıramazlar.” 1

Evet Nur şakirtleri birbirlerinden ayrılmaz ve ayrılamazlar. Ölüm, sürgün, musibetler, iftiralar, tazyikler onları yıldırmaz; birbirlerine olan bağlarını kopartmaz ve kopartamaz. Meşrep bakımından zahirî ayrılıklar görülse de bunlar hakikatte ayrılık değil, vazife taksimlerinden ibarettir. Kalpler daima ittihattadır, her daim muhabbet ve tesanüd hâkimdir. Nur şakirtleri kardeşlerini tenkit etmez, dışlamaz, uhuvvet düsturlarına aykırı hareket etmezler. Buz parçası hükmündeki şahsiyetlerini eriterek şahs-ı manevîden oluşan tertemiz, tatlı ve büyük bir havuza katılırlar.2 Neticede ise gizli din düşmanları amaçlarına ulaşamaz ve muvaffak olamazlar. İman hizmetleri ise selametle yoluna devam eder. 

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 574. 2- Lem’alar, s. 281.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Elazığ-Baskil'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

    New York Valisi Hochul: Müslümanlar eyaletimizi daha güçlü kılıyor

    İran: Her türlü saldırıya hızlı karşılık vereceğiz

    Trump: Venezuela'yı uygun zamana kadar yöneteceğiz - Dev petrol şirketlerimizi devreye sokacağız

    Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Maduro'ya darbe uluslararası hukuka bir tehdittir

    Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı

    "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun"

    ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı - Trump: Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır

    AFAD 28 ile çığ uyarısında bulundu

    New York Valisi Hochul "Müslüman Amerikalı Miras Ayı"nı kutladı

    Sultanbeyli'de bir iş yerinde yangın çıktı

    Venezuela'nın başkentinde patlamalar meydana geldi

    Cehalete karşı: Marifetin temelleri

    Artvin-Ardanuç'ta çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

    Hamaney'in danışmanı Şemhani: İran'ı tehdit eden her müdahaleci el kesilecektir

    New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail yanlısı kararnameleri iptal etti

    Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde konuşlandı

    'Eğer İran, barışçıl göstericileri öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.