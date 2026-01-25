"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Hoşlanmadığımız bir şey...

H. Muharrem OKUR
25 Ocak 2026, Pazar
H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve Nur Talebelerinin hayatında pek çok ibretlik olaylar ve mekânlar olmakla birlikte Afyon Hapishanesinin yeri ayrıdır. Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte 1948 yılının Ocak ayında şiddetli bir kış vakti Afyon zindanlarına konulmuştur.

Afyon hapsinde, Bediüzzaman’ın “Bu beşinci koğuş bir nevî tecrithane…” 1 şeklinde bahsettiği tek hücreli dondurucu soğuk altında bir mekânda tutulması, bununla da kalınmayıp gizli düşmanlarınca zehirlenmesi yürekleri sızlatan bir hâdise olarak tarihe geçmiştir. Tüm bu zorluklara, imkânsızlıklara rağmen Afyon hapishanesi Kur’ân’ın nuruyla mucizevârî hâllere de zemin olmuştur. 

Bediüzzaman, çok zor şartlar altında “Elhüccetüzzehra” ismini verdiği bir şâheseri telif ederek, ehl-i imanın istifadesine sunmuştur. Hayatta kalmanın bile güç olduğu bir zeminde böyle bir eserin telif edilmesi benzeri görülmemiş bir hâdisedir. Yine bu hapishanede katillerden namaza başlayanların olması, Nur talebelerinin fevkalâde yüksek sebat ve metanetleri, mahkeme safahatında donmuş kalplerin Üstad’ın ve Nur talebelerinin iman ateşiyle erimesi, Afyon’un sert kışında açan bahar çiçekleri gibidir. Her şart ve hâlde, en karanlık zamanlarda Kur’ân’a başvuran ve oradan süzülen hakikatleri eserlerine alan Üstad; o karanlık zindanda bulunan talebelerine seslenir: “Sizi taziye değil, belki tebrik ediyorum…” 2

Talebeleriyle birlikte geleceğe de sesleniştir bu. Yani o karanlık, soğuk, musibetli zindan altındayken felâket durumundaki üzüntüyü azaltacak sözler manasındaki taziye değil, kutlama manasında tebrik eder Said Nursî. Bu dehşetli hapishaneye yine Medrese-i Yusufiye namını verir ve pek çok hikmetlere binaen Nur talebelerinin orada bulunduklarını aktarır. Risale-i Nurların fütuhatının artarak devam ettiğinden ve hapis musibetinin pek çok hayırlara vesile olduğundan bahseder. Ve kıyamete kadar rehber olacak Kur’ân’dan bir düsturu da hatırlatır: “Umulur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırdır.” (Bakara Suresi: 216)3 Neticede Afyon zindanlarının karanlığı ve soğuğu Nur’un aydınlığını ve ateşini söndürememiştir. Dolayısıyla, iman-Kur’ân hizmeti yolunda sevmekte zorlandığımız, hoşlanmadığımız, bizlere kötü görünen hâllerle ve olaylarla karşılaşabiliriz. Kadere teslim ve rızayla, mevcut durumdan istifadeye odaklanarak biraz da öz muhasebeyle sebat ve metanet bizleri hayra ulaştıracaktır inşaallah. 

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 631. 

2- Age., s. 506. 

3- Age., s. 506.

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!

    Afganistan'daki şiddetli kar ve yağmur yağışı sebebiyle 61 kişi öldü

    Küresel ve jeopolitik gerilimlerin haritası = ABD'nin silah satış coğrafyası

    Endonezya'daki toprak kaymasında 8 kişi öldü, 82 kişi kayıp durumda

    KDK: Okul yakınındaki direksiyon eğitimi güzergahı "değiştirilsin"

    MSB: İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması planımız yok

    Abu Dabi'deki ABD-Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi

    Gram altın 7 bin lirayı geçti

    Enflasyon hedefinde işler iyiye gitmiyor

    Öcalan mitingi yasaklandı

    Venezuela yabancı petrol şirketlerine onay verdi

    Filistin devletinin adı yok

    İran'da bilanço ağırlaşıyor

    Onurumuz satılık değil

    Davos'ta sosyal patlama uyarısı yapıldı: Kapitalist sistem tıkandı

    Özel: CHP’de başörtülü milletvekili olacak

    Deprem konutları ‘bedava’ değil

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti
    Genel

    Suriye Savunma Bakanlığı: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Kış şartlarında lastikler daha az şişirilmeli' algısı yanlış!
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.