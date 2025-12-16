"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Kusurunu bilmek

H. Muharrem OKUR
16 Aralık 2025, Salı
H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Risale-i Nur, Kur’ân tefsiri olması sebebiyle maddî-manevî sağlıklı bir hayat sürmenin anahtarlarını uhdesinde barındırıyor. Sağlıklı bir bedenin ön şartlarından birisi de elbette sağlıklı bir zihin yapısı. Nefsî arzuların tatmini yolunda dehşetli bir çağda bulunan günümüz insanı, zihnî bütünlüğünü sağlamak açısından zorlu bir imtihanın içerisinde. Bir problemle karşılan insan, nefsin arzularının öncelikli tutulması, benliğin kıymet ve takdirinin zirveye çıkartılması gibi sebeplerle bu problemi yorumlamakta zorlanıp, problemin altında kalabiliyor. Çünkü ekseriyetle günümüz insanının aklına kendisinin kusurlu olduğu fikri gelmiyor, gelse bile bu fikir hemen bertaraf ediliyor. 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Lem’alar eserinde önemli tahliller yaparak, kusur konusunda insanı uyarır. Şeytanın mühim bir desisesinin insana kusurunu itiraf ettirmemek olduğunu, insanın benliğini tahrik ederek nefsin kendini avukat gibi savunmasını sağladığını, böylece insanın istiğfar ve istiaze ile Allah’a yakınlaşmasına engel olduğunu belirtir. Kusurunu görmemenin o kusurdan daha büyük bir kusur olduğunu söyleyerek, insanın nefsî muhasebe yapması ve kusurunu itiraf etmesi gerektiğini, böylece affa da müstahak olacağını aktarır. 1 

İmanî meseleler ve sosyal ilişkilerde de geçerli olan kusurunu itiraf edebilmek hakikati, sağlıklı ilişkilerin de temelini oluşturmakta. Çünkü bir insan kusurunu anlayıp, itiraf ettiğinde nefsin hileleri ortaya çıkacak ve insan Allah’a yakınlaşabilecektir. Musibetler hususunda da insan musibette ne gibi bir hissesinin olduğunu idrak ederse o musibet musibetten çıkarak ikaz edici bir rahmet vesilesine dönecektir. 

Kusurunu itiraf etmeyerek kişinin sürekli başkalarını suçlaması ve bahaneler üretmesi kalp ve akıl için de bir nevi azap olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kişi kusurunu itiraf ederek düzeltmeyi niyet ettiğinde kalbi ve aklı Allah’a sığınarak huzur bulur. Hatalar sürekli dışarıya ve başkalarına yüklendiğinde ise nefsin ıslah edilememesi dolayısıyla rıza-yı İlahî yolundan uzaklaşma tehlikesi de baş gösterecektir.

Kendini kusurlu bilmek ihlâsla da doğrudan alakalıdır. Kusur itiraf edildiğinde dua ve talep artacak, ibadetler samimîleşecektir. Kişi önce kendini düzelttiği takdirde diğer ilişkileri ve toplum düzelecektir. Bu düzelmenin ön şartı da kendi kusurunu fark etmektir. Dolayısıyla kusurunun bilincinde olmak tenkitleri de azaltacağından toplumsal barış adına temel bir adım atılmış olur. Bu perspektifleri bizlere sunan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de daima nefsini kusurlu görmüş ve başkalarına kusur yüklememiştir. Bu vesileyle kader ile adalet ilişkisini sağlıklı bir zemine oturtarak manevî gelişim için bizlere Kur’ânî ölçülerle rehberlik etmiştir. Bizlere düşen de inşallah her şartta kusurunu bilerek ve itiraf ederek tenkit ve suçlamalardan uzak bir şekilde o yoldan gitmeye çalışmaktır. 

Dipnot:

1- Lem’alar, On Üçüncü Lem’a, s. 172-173.

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB: Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

    UCM Temyiz Dairesi, haklarında tutuklama emri olan 2 katil için yapılan itirazı da reddetti

    İspanya: Filistin Devleti'ni tanıma kararımızda haklı çıktık

    Almanya: Rusya, Ukrayna’nın yanında duracağımızı bilmeli

    "Zararsız" değil! - Elektronik sigaranın kalp krizi riskini artırabileceği tespit edildi

    Avustralya'dan dünkü saldırının ardından silah yasalarını sıkılaştırma kararı

    Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

    İsrail, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Volkswagen, ilk kez Almanya'daki bir fabrikasını kapatacak

    AB Komisyonundan Lahbib: Gazze'ye yardım damla damla değil, sel gibi akmalı!

    Göç Avrupa’yı bölüyor

    Hatay Antakya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Almanya’da ev arayan Müslüman ve siyahlara ırkçılık

    Bolu Dağı'nda kar

    Fas’ta sel: Ölü sayısı 21'e yükseldi

    Gazzeliler: Prefabrik ev gönderin

    Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü

    İstismar iddiaları örtbas edilemez!

    IŞİD devrede - Yine aynı oyun sahnede

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.