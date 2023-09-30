"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Fuarlar

H. Muharrem OKUR
30 Eylül 2023, Cumartesi
Fuar sezonunun başlaması ile inşallah İzmir dahil pek çok ilimizde fuar hizmetleri yürütülecek.

Fuarların, hizmetlerimizin bayraktarlığını yapmak hususundaki öneminden ne kadar bahsetsek az. Ancak bizim için belki de en önemli olan, fuarların, teker teker fertler noktasında çok kritik hizmetlere vesile olması. Bu hususta 2014’te yayınlanmış bir hatırayı tekrar nazarlarınıza sunmak istiyoruz.

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kitap fuarındayız. 30-35 yaşlarında başı açık bir bayan standımıza geldi. 9 yaşında bir erkek çocuğunun olduğunu, ona nasıl bir kitap verebileceğimizi bize sordu. Biz de piyasaya yeni çıkmış olan Resimli Peygamberimizin Hayatı isimli çizgi romanı tavsiye ettik. Kitabı alıp tetkik eden bayan, ‘ben bu kitabı alıyorum’ diyerek ücretini ödemek istedi, fakat parası yetmedi. 10 lira eksik kaldı. Biz de kartımızı vererek fuar sonrasında kitabevimize gelerek borcunu ödeyebileceğini söyledik. Aradan 1 ay zaman geçmişti ki bir gün bir bayan Yeni Asya Kitabevimize gelip kendisini tanıyıp tanımadığımızı sordu. Ben de ‘hatırlamıyorum’ deyince kitap fuarında çocuğu için aldığı kitap borcunu vermeye bir de teşekkür etmek için geldiğini söyledi. ‘Borcunuzu anladım, teşekkür ne için’ deyince anlatmaya başladı; ‘kitap fuarına geldiği gün fuar girişindeki stantların birinde (Yaşar Nuri Öztürk) bulunuyormuş. Ona 9 yaşında bir erkek çocuğumuz olduğunu, çocuğun evin içinde annesine ve babasına ‘Ya Allah yoksa’ dediğini, Yaşar Nuri Öztürk’e nasıl bir cevap verebileceğimizi sorduk. Biz çocuğumuza, öyle şey olur mu tabi ki Allah var, dememize rağmen çocuk tatmin olmuyordu. Yaşar Nuri Öztürk ‘9 yaşına kadar çocuğa Allah’ın kim olduğunu öğretememişsiniz şimdi kalkmış benden bu çocuğu nasıl eğiteceğimi soruyorsunuz’ diyerek beni başkalarının yanında tersledi. Ben de devlet memuru olduğumu, okullarda doğru dürüst bir din dersi öğrenemeden eksik bilgilerle yetiştiğimizi, söyleyerek yanından ayrıldım. Çok üzülmüştüm; böyle isim yapmış birisi beni nasıl tersleyebiliyordu. O düşüncelerle sizin standınıza geldim. Tavsiye ettiğiniz kitabı aldım. Evimize götürüp çocuğuma hediye ettim. Aradan geçen iki üç gün sonra çocuğumuzun odasından gelen sesle önce çok şaşırdık. Sonra ise çok sevindik, artık çok mutluyduk. Çocuğumuz, anneciğim, babacığım artık o soruyu size sormayacağım. Ben artık Allah’ımı buldum. Yanına gittik, kitabın 32. ve 36. sayfalarında Peygamberimize (asm) gölgelik eden bulut mu’cizesi ve aynı bulutun yağmura dönüşerek bol bol yağması, oğlumuzun bu mu’cizeyi ancak Allah’ın yapacağını anlaması ve O’na inanması evimize huzur getirdi. Kitabı ben ve beyim de okuduk. Çok mutlu olduk. Bu sevincimizi size iletmek için hem borcumuzu ödemek, hem de teşekkür etmek için size geldim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Biz de çok mutlu olduğumuzu söyleyerek vedalaştık.”

Bu duruma benzer yine fuarlar vesilesiyle yaşanmış pekçok hadise var. Dolayısıyla fuarların ehemmiyeti çok büyük. Cenab-ı Hakk hepimizin gayretleriyle hayırlı ve tesirli bir fuar dönemi geçirmeyi nasip etsin. Amin!

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM heyeti Karabağ'a gidecek

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız

    Dış ticaret açığı 110 milyar dolara dayandı

    AİHM kararı 100 bin dosya için emsal olabilir

    Sanayiciye bir darbe de elektrikten

    Yargıtay AİHM ve AYM içtihadlarını dinlemedi

    Siyaset ahlâkî üstünlükle yapılır

    Diyanet İşleri Başkanına ağır suçlama

    Orta Akdeniz rotası en tehlikeli göç yolu

    Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin 334 lira

    Marmara Bölgesi'nde yarın çok kuvvetli yağış bekleniyor

    Organize suç endeksinde Avrupa birincisiyiz

    Çiftçiler: Üretiyoruz, kazanamıyoruz

    İsrafı azaltacak tedbirler alınmalı

    Ermenilerin yüzde 70’i Karabağ’dan ayrıldı

    Altın Portakal Film Festival yönetmeni: Can güvenliğim tehlikede

    Uygulamayacaksak niye ihtiyaç duyalım?

    Karot örneği alındı

    İstanbul - Pendik'te istinat duvarı çöktü: Mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM kararına ya uyulacak, ya uyulacak
    Ahmet BATTAL

    Körler ve sağırlar, nasıl da ağırlar…
    Mehmet ÇETİN

    Gayretullaha dokunmaktan kork!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bana da “yuf!” olsun!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni anayasa konusunda uyanık olmalıyız
    Osman ZENGİN

    “Isparta” deyince, akla “Bediüzzaman” gelir
    Faruk ÇAKIR

    Yine ‘yeni anayasa’
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ayşen Karacan

    Nur’a adanan bir ömür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.