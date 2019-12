Hayatımızı azaptan kurtarmanın yolu

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, günümüz insanının faydasına olan, maddî ve manevî bir çok ilâcı eserlerinde ortaya koymuştur.

Bu ölçüler çerçevesinde dünya ve ahiret hayatımızı en güzel şekilde düzenleyebiliriz.

Hastalar Risalesi bile tek başına bir çok noktada insan için hazinelere bedeldir.

Bir çok insan Risale-i Nur'da ki bu ölçüleri bilmediğinden her iki hayatını her an feda etmek ile karşı karşıya.

İşte bu sebepten dolayı bir çok insanda korkulmayacak şeylerden korktuğu için hayatını azaba çevirmektedir.

Elbette ki biz sizlere uzun uzun bu korkulardan bahsetmeyeceğiz.

Sadece Üstad Hazretleri’nin Mektubat adlı kitabının Yirmi Dokuzuncu Mektub Altıncı Risale olan İkinci Desise’de bulunan korku ile ilgili oranları nazarlara vermeye çalışacağız.

"İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler....

"Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat (hayatı muhafaza) için vermiş, hayatı tahrib için değil! Ve hayatı ağır ve müşkil ve elîm ve azab yapmak için vermemiştir...

İşte buradaki oranlar noktasında ki ölçünün de şu şekilde meşrû olabileceğini ifade ediyor:

"Havf iki, üç, dört ihtimalden bir olsa.. hattâ beş-altı ihtimalden bir olsa, ihtiyatkârane bir havf meşrû olabilir...”

Bundan sonra da, fakat diyerek bu kısma biraz daha dikkatleri çekiyor; malûmunuz Risale-i Nur Külliyatı'nda bu fakat kelimesi 8217 defa geçmektedir.

"Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir." ¹ diyerek bir analiz yapıyor.

Risale-i Nur'un medyadaki dili olan Yeni Asya Gazetesi olarak sanki şu şekilde bir ikaz nevinden:

"Ey kardeşlerim! İngiliz gibi cebbar bir hükûmetin istilâ ettiği bir zamanda, bu tarzda matbaa lisanıyla onlara mukabele etmek, tehlike yüzde yüz iken, hıfz-ı Kur'ânî bana kâfi geldiği halde; size de, yüzde bir ihtimal ile, ehemmiyetsiz zalimlerin elinden gelen zararlara karşı, elbette yüz derece daha kâfidir." ² der gibi.

