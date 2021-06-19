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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Son mektuplardan

H. Muharrem OKUR
19 Haziran 2021, Cumartesi
Selâmünaleyküm. Göndermiş olduğunuz Risaleler Cuma günü elime ulaştı.

Risaleleri görünce o kadar çok mutlu oldum ki inanın bunu tarif edecek kelime bulamıyorum. Başta size ve kitapların gönderilmesine vesile olan tüm arkadaşlarınıza çok çok teşekkür ederim. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun ve sizleri darda bırakmasın. Her ne sıkıntınız varsa gidersin inşallah. İnanın size o kadar çok duâ ettim ki ve bundan sonra da inşallah hep duâlarımda olacaksınız. Koğuştaki arkadaşlarım da çok sevindiler ve onlar da size çok çok teşekkür ediyorlar. 

Risaleleri incelerken arasında yazmış olduğunuz notu buldum. Notu okuyunca hem mutlu oldum hem duygulandım. Yoğunluk nedeniyle Külliyatın tamamını gönderemediğinizi yazmışsınız. Bana seçme hakkı tanımış olsaydınız ben de göndermiş olduğunuz Risaleleri seçerdim. En temel eserleri göndermişsiniz Allah razı olsun. Hemen okumaya başladık. Bugün arkadaşlarla ilk dersimizi de yaptık. Risaleler biter bitmez size tekrar mektup yazacağım inşallah. Tekrar Allah razı olsun cümlenizden. 

***

Muhterem Efendim.

 .... cezaevinde yatıyorum. Risale-i Nur Külliyatı’nı okumak istiyorum. Eşim ve benim şu anda herhangi bir geliri olmadığı için maddî olarak iyi durumda değiliz. Mümkünse ücretsiz olarak Risale-i Nur Külliyatı’nı tarafıma göndermenizi istirham ediyorum. 

Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diler, hayırlı işler temenni ederim.

***

Ben yabancı uyruklu (Arap-Iraklı) bir mahkûmum. Karantinada, hücrede kalırken bir Türk arkadaştan adresinizi aldım. Bulunduğum koğuşta birkaç Arap ve Türkler var, fakat Arapça kitaplarımız çok az, eğer imkânınız varsa bir Arapça Kur’ân tefsiri ve Arapça kitaplar gönderebilirseniz beni ve buradaki Arap arkadaşları çok sevindirir ve duâlarını alırsınız. Ailemizin hem yabancı olmaları sebebi hem de Arapça kitaba ulaşamama sebebi ile kitap göndermeye pek imkânı yok. Eğer yardımcı olabilirseniz mutlu olurum. Allah’a emanet olun.

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    Risale-i Nur Külliyatı

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