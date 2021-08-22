"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Taliban’ın dine verdiği büyük zarar

22 Ağustos 2021, Pazar
Sözde din adına hareket ettiğini söyleyen Taliban örgütünün idare edenler bilinçli olarak İslâm dinine zarar vermekte ve bu yolda fakir, cahil ve muhtaç insanları kullanmaktadırlar. Birkaç yüz dolar karşılığında topladıkları insanları kendi menfi amaçları doğrultusunda istihdam eden bu örgütün dışardan finanse edildiği açıkça ortadadır.

Şeriat ismini lekeleyen bu örgütün bütün hareketleri şeriata aykırıdır. Masum insanları sokak ortasında öldüren, döven, söven, rencide edenlerin yaptıkları ancak Ebu Cehillerin yaptıklarına benzemektedir. Uyguladıkları zulümlerle kızlarını diri diri toprağa gömen vahşi insanları andırmaktadırlar. 

Rahmet ve merhamet dini olan İslâm ile uzaktan yakından bir bağlantıları olmayan bu örgüt, insanlığı dinden ve şeriat kavramından soğutmak için özel olarak görevlendirilen zulüm ehli insanlardır. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin Sünûhat eserinde ifade ettiği gibi dışarıdan gelen cereyan ya menfi ya da müsbettir. Menfiye kapılan harf gibidir. Yani manası başkasını gösterir. Çünkü iradesi hükümsüzdür. Hariçteki cereyanların kuvvetine akılsız bir alet olur. İşte, Taliban örgütü tam da budur. Amerika gibi dünya gücü bir devlet tarafından sözde yok edilmeye çalışılan bir örgütün bu kadar güçlendirilip devleti ele geçirmesinin sağlanması hiç de tesadüf değildir. Yıllardır düşman gösterilen bu terör örgütüne bugün meydanın bırakılıyor olması aradaki anlaşmanın yeni bir boyuta taşındığını göstermektedir. Her şeye rağmen bilinmelidir ki Allah adına yalan söyleyip, din adına zulmedenlerin akıbetleri çok kötü olacaktır.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'

    Yalan haber kime yarıyor?

    Türkiye’ye de, Çin’e de benzer mesajlar

    Türkiye'de 19 bin 351 yeni vakaya daha rastlandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

    Yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 70

    Orman yangını sonrası solunum sağlığı tehdidi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Afganistan’da açlık uyarısı

    Moskova’da tuhaf cami baskını

    AB Komisyonu Başkanı: Taliban'ı tanımıyoruz

    Orman yangınlarında Akdeniz birincisiyiz

    İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor

    Afrika'da toplam vaka sayısı 7,5 milyonu aştı

    Japonya'dan Türkiye'ye mülteci destek kredisi

    Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon doz aşı uygulandı

    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Naci İnci atandı

    Yine Afgan ordusunu ve yönetimini suçladı

    Taliban: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir

    UNICEF: 1 milyar çocuk iklim riski altında

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Anadolu; “AKP bitti” diyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla yeniden hareketleniyor
    Ahmet BATTAL

    Demokrasiye mezar kazanları görmek
    Genel

    'Gerçekleri gizlemek ülkeyi batırır'
    Hasan KOÇ

    Taliban’ın dine verdiği büyük zarar
    Adnan NACİR

    La Fon’dan masallar
    Hüseyin Kıymık

    CENNETİ GÖRDÜM!
    Mehmet KARA

    Meclis tatilde, ama siyaset ayakta
    Risale-i Nur'dan

    “Sen de Şeriat istemişsin?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.