"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Salih Çökren

Hasan YÜKSELTEN
14 Ağustos 2021, Cumartesi
1995 senesiydi.

Üniversite eğitimi için İzmit’e gitmiştim. Karanlık ve puslu bir havaydı. Çamlık Vakfı’nda bizi karşılayan İsmet Hoca, ‘Bu şehirde kışın güneşi unutursun’ demişti. Tedirgin olmuştum. Ancak günler geçtikçe, İzmit’in Nur kahramanlarıyla tanıştıkça tedirginliğimin yerini ümit ve heyecan almaya başlamıştı.

Ahirete irtihal eden Mahir, Cemal, Saffet, İlhami, Ahmet, Salih Ağabeylerle birlikte halen görevlerinin başında, hizmette müdavim Rıdvan, Necdet, Sıtkı, Nurettin, Kasım, Mahmut, Raif, İrfan, İhsan, Ali, Ayhan, Muammer, Ahmet, Mustafa ve isimlerini burada saymadığım pekçok Nur kahramanı ağabeyle tanışmak hayatımın en büyük bahtiyarlığıydı. Risale-i Nur mesleğini bize lisan-ı halleriyle gösterdikleri için İzmit Nur kahramanlarına müteşekkirim.

Salih Çökren Ağabey İzmit’te tanıdığım o kahramanlardan biriydi. İzmit’te kaldığım 5 yıl boyunca özellikle talebe hizmetlerinde birlikte yaşadığımız çok hatıramız oldu. Mahallî ve umumî derslerde, okuma programlarında, mahal ziyaretlerinde, vs. çoğu kez aynı ortamları paylaştık. Kendisi ismiyle müsemma bir insandı. Onu tanıyan herkes eminim ki onun dâvâsında müstakim biri olduğuna şahitlik edecektir. Meslek ve meşrep hususunda çok hassastı. Talebelerle yakından ilgilenirdi. Gençlerin dilinden çok iyi konuşur, güleryüzü ve neşeyi yüzünden eksik etmezdi. Risale-i Nur’la çok meşgul olmasından ötürü imanî ve içtimaî mevzulara karşı müdakkik ve farklı bir bakış açısı vardı. Özellikle müzakereli derslere katılımını dört gözle beklerdik. Cennet bahsinde uzmandı. Hususan o bahisten okumasını talep ederdik.

Bazı insanlar vardır. Çok fazla görüşemeseniz de var olduklarını bilmek bile insana huzur verir. Hatırladığınızda gülümsersiniz, mutlu olursunuz. Salih Ağabey öyle bir insandı. Gülmeyi ve güldürmeyi severdi. Tebessüm ettirirken aynı zamanda düşündürürdü. Ben ve benim gibi pek çok kişinin hayatına dokunmuş muhterem bir dâvâ adamıydı. Ölümün ebedî âlemin başlangıcı olduğunu bilsek de, bu dünyadan ayrılığı bizi hüzünlendirdi. Kimimiz dünyada, kimimiz ahirette bir ve beraber olduğumuzu bilsek de, firakın elemi ruhumuzda bir yara açtı.

Bediüzzaman, Hafız Ali Ağabey’in vefatı sebebiyle yazdığı bir mektupta şöyle der: “Ben hem kendimi, hem sizi, Risale-i Nur’u tâziye ve merhum Hâfız Ali’yi ve Denizli Mezaristanı’nı tebrik ediyorum. Meyve Risalesi’nin hakikatini ilmelyakîn ile bilen bu kahraman kardeşimiz, aynelyakîn ve hakkalyakîn makamına çıkmak için, kabre cesedini bırakıp melekler gibi yıldızlarda âlem-i ervahta seyahate gitti ve tam vazifesini yapıp terhisle istirahate çekildi.”

Salih Ağabey de aynen Hafız Ali Ağabey misali Tekkeköy Mezaristanı’ndaki kabrine bıraktığı cesedinden kurtuldu. O da Cennet bahsinin hakikatini aynelyakin ve hakkalyakin yaşamak için âlem-i ervahta seyahate gitti.

Benim İzmit tarihimde Mahir Ağabey’le başlayan terhisat Salih Ağabey’le devam ediyor. Terhis olan değişiyor, ama ölüm hakikati hiç değişmiyor. Allah, bütün ehl-i imana, Nur kahramanlarına ve Salih Ağabey’e rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Ne mutlu son nefesini salih olarak verebilenlere.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?

    Temmuz ayında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

    Suriyeli mülteciler tedirgin

    Bu duruma artık ‘dur’ denmeli

    Yine IBAN verdiler

    Guterres: Afganistan kontrolden çıkıyor

    Felaketler altı ayda 77 milyar dolara mal oldu

    Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

    Karadeniz'deki sel nedeniyle vefat sayısı 38'e yükseldi

    Türkiye'nin salgın gündemiyle son 24 saati

    "3. seviye ulusal afet" ilan edildi

    'Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başladı'

    Fatsa'da da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

    Telafisi zor yeni krizlerle karşı karşıya kalabiliriz

    Hani THK’nın uçabilecek uçağı yoktu

    İsrail işgalinin yeni hedefi: Nekbe'nin sembollerinden tarihi Lifta kasabası

    "Çocuklarla helalleşmeye başladık"

    Vaka sayısındaki artış hangi ilde hangi seviyede?

    Kısıtlamalar tekrar gündeme gelmeli

    Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tuzaklara dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Cübbeli, sarığını saramayınca...
    Cevher İLHAN

    “Help Turkey!”
    Ahmet BATTAL

    Fındık fiyat tabanı ve AKP’nin tabanı
    Orhan Ali YILMAZ

    İnsan, neden rüya görür?
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin siyasî savrulmalar yaşıyorlar?
    Genel

    İhmaller felaket getirdi - Bu binalara kim izin verdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Kalp gözü ne zaman açılır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.