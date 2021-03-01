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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dün onlar yanlış yaptı, bugün de siz yapıyorsunuz

Hüseyin GÜLTEKİN
01 Mart 2021, Pazartesi
Birilerinin geçmişte veya bu gün yaptıkları hata ve yanlışlarının aynısını veya benzerini bu gün siz de yapıyorsanız; dönüp de onu kınamaya hakkınız olmaz.

Geçmişte malûm partinin Kemalizm adına meclisi devre dışı bırakarak, bütün yetkilerin tek adamda olduğu ucube bir sistem ile işledikleri her türlü kanunsuzlukları, yıllar sonra onların bir nevi benzerini bu defa sizin hem de “dindarlık” adına yapmanız savunulabilir mi?

Otuzlu yıllarda oluşturdukları uydurma mahkemeler eliyle, bazen de yargısız infazlarla binlerce suçsuz masum ve mazlum insanlara reva gördükleri zulümlerin nerede ise benzerini yaparak suçlu suçsuz demeden onbinlerce insanları hapishanelere dolduruyorsanız; dönüp malûm partinin geçmişte yaptıkları hukuksuzlukları bahane edebilir misiniz?

Geçmişte dinî değerlere ve dindarlara mesafeli olmanın ötesinde bir nev’î kavgalı olan; malûm partinin laiklik adına ibadetinde taatında olan insanları gerici veya mürteci olarak damgalamayı adet haline getirmiş olması sizin yanlışlarınıza bahane olur mu?

“Ya bizdensin veya düşmansın..” anlayışıyla sizin gibi düşünmeyen, size muhalefet edip rey vermeyen hemen herkesi bir çırpıda darbeci, terörist olarak damgalamakla nice mağduriyetlere sebep oluyorsanız, o partinin geçmişte yaptıkları hukuksuzluklar üzerinden kendinizi temize çıkarmanız mümkün olur mu?  

Yine yıllar önce malûm partinin atadıkları vali ve kaymakamlar aynı zamanda partinin il ve ilçenin parti temsilcileri olarak vazifelendirilmek gibi garabetlere tevessül ettikleri gibi yıllar sonra siz de istisnaları olmakla beraber benzerlerini yapıyorsanız; o partinin geçmişte yaptıkları üzerinden kendinizi savunmanızın bir anlamı olamaz.       

Madem bu millet sizi dindar olarak biliyor ve öyle bildiği için uzunca bir süredir size destekte bulundu. Başa gelip iktidar olma fırsatını öyle her fırsatta lâf olsun diye değil; dinin emrettiği üzere, bütün vatandaşlara başta adaletle muamelede bulunsaydınız, huzur ve kardeşliği alabora eden söz ve beyanlardan kaçınsaydınız, inanın hem siz kazanırdınız; hem de ülkemiz bu gün daha birlik beraberlik içinde olurdu. Böyle yapmayıp, Kemalizmi meslek edinen malûm partinin geçmişte yaptıkları yanlışların aynısını veya benzerini bu gün siz yapıyorsanız, şimdi size yönelik gösterilen tepkilerden müşteki olmaya hakkınız olamaz her halde.

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