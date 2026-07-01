"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Av. Bekir Berk’i bir hatıra ile yâd edelim

Durmuş Ali İnci
01 Temmuz 2026, Çarşamba
Bazı insanlar vardır ki bir mahkeme salonuna yalnızca avukat olarak değil, iman ve cesaret abidesi olarak girerler. Nur davasının unutulmaz müdafii Avukat Bekir Berk de böyle bir insandı.

Yıl 1973. İki yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra askerlik görevimi yapmak üzere Kütahya'daki, halk arasında "Ali Okulu" olarak bilinen Okuma-Yazma Okulu'nda görevlendirilmiştim. Risale-i Nur'la tanışalı çok olmamıştı. Aynı okulda askerlik yapan üç öğretmen arkadaşımla birlikte Kütahya Nur Medresesi'nde kalıyor; Şerafettin Kartal, Kamil, Feyzullah, Mesut Ermumcu ve diğer ağabeylerle hemen her günümüzü iman ve Kur’ân hizmetleriyle geçiriyorduk.

Bir akşam gözaltına alındık ve yargılanmak üzere Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'ne sevk edildik. Haberi alan Avukat Bekir Berk ağabey, adeta Hızır gibi imdadımıza yetişti.

Mahkeme başladığında üç hâkim ve bir savcı yüksek kürsüdeydi. Biz ise sanık sıralarında oturuyorduk. Gözaltı sürecinde türlü sıkıntılar yaşamıştık. Ancak artık mahkeme huzurundaydık.

Bekir Berk kendisini tanıtınca hâkimlerin yüzlerindeki şaşkınlık dikkat çekiyordu. Ardından:

"Sayın Heyet-i Hâkime..." diyerek söz aldı ve önceden hazırladığı uzun müdafaasını okumaya başladı. Bizler müvekkillerinden bahsetmesini beklerken o, Risale-i Nur'dan İsm-i Adl dersini anlatıyordu.

Şu sözleri hâlâ kulaklarımda çınlar: "Sizler ve bizler, yalnız burada hüküm vermekle değil, Mahkeme-i Kübrâ için delil toplamakla da mükellefiz. Burada verdiğimiz kararların hakikî hükmünü Allah verecektir. Bizler de yaptığımız yargılamalardan yargılanacağız. Delilleriniz hazır mı?"

Mahkeme heyetinin yüzü bir anda değişmişti. Reis hâkim ise yorgunluktan sık sık uyuyakalıyor, uyandığında da: "Bitmedi mi Bekir Bey?" diye soruyordu.

Oysa Bekir Berk yılmadan anlatmaya devam ediyor; kâinattaki nizam ve adaletin Allah'ın Adl isminin tecellisi olduğunu, insanların da adaletle hükmetmek zorunda bulunduğunu ifade ediyordu.

Duruşma ertelendiğinde koridorda kendisine:

"Bekir Ağabey, kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Adamlar sizi dinlemiyor" dedim.

Bir şahin gibi doğruldu ve gür sesiyle: "Keçeli! Biz sözlerimizi onları duysunlar diye mi söylüyoruz sanıyorsun? Şu anda Mahkeme-i Kübrâya sesleniyoruz. Semavattaki melekler ve ruhaniyat bizi dinliyor. Biz hakikati kayıt altına alıyoruz!" dedi.

Aradan yarım asırdan fazla zaman geçti. O sözleri hâlâ unutamadım. Çünkü Bekir Berk, mahkeme salonlarında yalnız müvekkillerini değil; hakkı, hakikati ve adaleti müdafaa eden bir kahramandı. Allah rahmet eylesin. Rabbim bizleri de ebedî âlemde onunla birlikte hakikat ehlinin safında haşretsin.

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM’de değişim şart

    İsrail ordusu acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceğini itiraf etti

    Meksika'da 6 büyüklüğünde deprem

    Fransa’dan ’bağımsız Filistin’ çağrısı

    Taha Akyol: Bu nasıl hukuk?

    Yaz Kur'ân kursları başlıyor

    22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu

    "Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme konusu İran’ın sorumluluğunda"

    Harem-i İbrahim Camisi'nde 10 gündür ezan okunması engelleniyor

    Trump: İran'la Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak

    Ukrayna: Rusya'nın Dnipro ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

    İstanbul merkezli 9 ilde kara para aklama operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

    Lübnan, ABD ve İsrail arasındaki çerçeve anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı

    Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı

    Hür sivil toplum şart

    Çocukları böyle kandırıyorlar

    Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’dan güçlü demokrasi ve güçlü hukuk çağrısı

    Emekli ve dar gelirli zam istiyor

    İran ve ABD, teknik görüşmelere başlayacak - İran: İsrail Lübnan’dan şartsız çekilsin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail ordusu acil fon sağlanmazsa faaliyetlerini sürdüremeyeceğini itiraf etti
    Genel

    BM’de değişim şart
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.