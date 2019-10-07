"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Gidişat nereye?

Hüseyin GÜLTEKİN
07 Ekim 2019, Pazartesi
Şimdi aşağıda sonuçlarını vereceğim 2017 de Mak Araştırma Şirketi’nin toplumumuzun dinî değerler yönündeki durumu ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını görünce ilk anda doğrusu şaşırdım.

İçimden bu acı ve korkunç tablo, İslâm ülkesi olan ülkemizin durumu olamaz dedim. Ruhumu ve kalbimi yaralayan, derin elem ve üzüntülere beni gark eden bu endişe verici tabloyu bir defa daha ihtiyatla ve temkinle okudum. 

Araştırma şirketinin bazı rakamları bana bir az abartılı gelse de, hemen her gün karşılaştığım, beraber olduğum, şu veya bu şekilde dinî konular üzerinde hasbihal ederek, fikir teatilerinde bulunduğum çevremdeki insanların hal-i perişaniyetlerine şahit olunca araştırma şirketinin önümüze koyduğu bu acı tablo hakkındaki şüphe ve tereddütlerimin azaldığını fark ettim.

Her fırsatta dilimizden düşüremediğimiz yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bu güzel ülkemizin bilhassa yaz aylarındaki cadde ve sokaklarında ar damarlarını çatlatan müstehcenlikleri, açıktan işlenen her türlü gayr-ı meşrûlukları, artık önemsenmeden işlenen günah-ı kebireleri ve bütün bu pespayelikleri karşı toplumun kahir ekseriyetinin duyarsız kalmalarına bakınca, gerçekten burası bir İslâm diyarı mıdır? diye bir sual akla geliyor.

Sözü fazla uzatmadan araştırma şirketinin nazarlara verdiği anket sonuçlarına beraberce bakalım:

Toplumun % 14’ü Allah’a inanmıyor. % 25’i meleklere inanmıyor. % 24’ü Kur’ân’a inanmıyor. % 74’ü evindeki Kur’ân’ı hiç okumamış. % 37’si Hz. Peygambere (asm) inanmıyor. % 45’i kadere inanmıyor. % 27’si öldükten sonra dirilişe, yani ahirete inanmıyor. % 68’i Kur’ân’ı Arapça olarak okuyamıyor. % 75’i Kur’ân kurslarına hiç gitmemiş. % 77’si Peygamberimizin (asm) hayatını bilmiyor. % 43’ü camiye hiç gitmemiş. % 55’i Ramazan orucunu tutmuyor. % 70’i İslâm dinini öğrenmek için okumuyor. % 78’i beş vakit namazı kılmıyor. % 20’si duâ etmiyor. % 59’u gerektiği şekilde selâm vermiyor. % 46’sı halifeliği istemiyor. % 10’u işlediği günahtan herhangi bir pişmanlık duymuyor. % 35’i gusül almayı bilmiyor, almıyor. İmam Hatip Liseleri’nde namaz kılanların oranı % 25, İlahiyat Fakültelerinde % 50.

Korkunç tabloyu gördünüz değil mi? Anketteki bu sonuçlar bize biraz abartılı gelse de yukarıda dediğim gibi toplum dindar olarak bilinen kesimdeki ahlâkî aşınmalara, dehşetli savrulmalara, dünyevîleşmenin beraberinde getirdiği sefahet ve işlenen gayr-ı meşrûluklara bakınca haliyle “inandığınız gibi yaşamaz iseniz; yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız” gerçeğiyle yani araştırma şirketinin önümüze koyduğu korkunç tablo ile karşılaşmamız kaçınılmazdır. 

Olaya bir de Üstad Bediüzzaman’ın; “ tasarrufat-ı İlâhiye’yi sebeplere havale edip; büyük günahları serbestçe işleyip, nedamet edip, pişman olmamak, imandan bir hissesinin olmadığına delildir.” “İnsanların ağzından çıkan ve küfrü işmam eden kelimat eksik olmuyor. Ve “bir keşfe-l kuburun kırk kişiden bir iki kişisinin iman ile kabre girdiklerini müşahade etmiş..” gibi teşhis ve tesbitlerini de dikkate aldığımızda nazarlarımıza verilen bu acı tablonun hiç de abartılı bir tarafının olmadığını görüyoruz.    

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hak ihlâllerine AB’den yakın takip

    Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var

    300 bin tutuklu başka nerede var?

    Eylül raporu: İsrail, Kudüs'e yönelik 376 ''ihlal'' gerçekleştirdi

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Trabzonspor son dakikada 3 puana uzandı

    Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine de zam yapıldı

    Rusya, ABD'ye protesto notası verdi

    Irak hükümetinin açıkladığı ilk acil pakette neler var?

    Irak'ta tansiyon düşmüyor: Ölü sayısı 104'e yükseldi, 6107 yaralı var!

    ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür

    Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk dualarla uğurlandı

    Beşiktaş'tan çok önemli 3 puan

    Hakların engellenmesi hukuka olan güveni sarsar

    Bağdat Valisi istifa etti

    Deprem müstakil binalara talebi arttırdı

    Almanya İçişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

    Zarif'ten 'Türkiye'nin güvenliği sağlanmalı' çağrısı

    Kılıçdaroğlu: Memleketi bu hale kim getirdi?

    ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hak ihlâllerine AB’den yakın takip
    Şükrü BULUT

    Bazı dini cemaatlerimizin zaafı: Devleti dindarlaştıralım derken...
    Genel

    Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var
    Süleyman KÖSMENE

    Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz!
    Yeni Asya'dan Size

    Mevlidimiz yine engellense de...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gidişat nereye?
    M. Said ZEKİ

    Adalet; yarınlar kadar yakın, yıldızlar kadar uzak
    Mehmet KARA

    Gaz lambası mı yakalım?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuyarak ve yürüyerek dinlenmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.