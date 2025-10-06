"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Siyasette lâfız...

Hüseyin GÜLTEKİN
06 Ekim 2025, Pazartesi
İdareciler zaten yapmakla vazifeli oldukları işleri her fırsatta hem de köpürterek, sanki bir lütufmuş gibi lanse ediyorlar.

Övünerek yaptık dedikleri bütün işleri, fakir fukaralardan aldıkları vergilerle yapılmıyor mu?

Seçim meydanlarında “yapacağız, edeceğiz..” diyerek verdikleri sözleri kulak ardı ederek, milletin karşısına çıktıklarında da her hangi bir vatandaşın; ”Verdiğiniz sözlerden ne haber?” sorularına muhatap olunca öfkeli bir ses tonu ile” Bütün bu işleri hemen yapmak öyle bildiğiniz gibi kolay  değil… Ne kadar sabırsızsınız! Elbette bir gün yaparız bu işleri” deyip işin içinden çıkıyorlar.

“Yapacağız, edeceğiz…” diye vaatlerde bulunduktan sonra sözlerinde durmayan birçok siyasinin bu çeşit milleti aldatmaya yönelik söz ve beyanları Üstad Bediüzzaman’ın; ”lisan-ı siyasette bazen lâfız mananın zıddıdır.” ”Söylenen her sözün kalbe girmesine yol vermeyin.” “Kimse demez ayranım ekşidir.” “Çok silik söz piyasada geziyor.” gibi yol gösterici ikaz ve tavsiyeleri çerçevesinde aldanmamak için her zaman dikkatli ve temkinli davranmak gerekir.  

Siz hiç duydunuz mu herhangi bir siyasînin milletin karşısına açıkça çıkıp; "Yapacağım diye söz verdiğim şu şu işleri veya şu vaatlerimi maalesef bu güne kadar yapamadım. Bunun için kusuruma bakmayın” diyerek özür dilediğini.

 Veya yaptığı herhangi bir işin yanlış olduğunun farkına varabilen ve işlediği bu hata ve yanlışlardan dolayı sebep olduğu maddî ve manevî zayiatlardan üzüntü duyarak milletten özür dileyebilen kaç tane siyasetçi gösterebiliriz?          

Elbette sözünün eri olan, millete verdikleri söz ve vaatleri yerine getirmek için çalışan, çırpınan, güvenilir, dürüst siyasetçiler de yok değil. Ama şurası bir gerçek ki siyaseti meslek edinenlerin kahir ekseriyetinin öncelikli gayeleri rey devşirmek olunca bu yolda her türlü yerine getiremeyecekleri vaatlerde söz ve beyanlarda bulunurlar. Milleti aldatmaya yönelik yaptıkları bu hata ve yanlış işlerden dolayı herhangi bir mahcubiyet veya üzüntü duymadan yollarına devam edenler de çok maalesef.   

Sonuç olarak Üstad Bediüzzaman’ın; insanların ekseriyetinin tahkik ehli olmadığına dair ikaz ve hatırlatmasının verdiği mesajı düşünmek icap eder. Tahkik ehli olmayanların varlığı ise, “aldatmakla iş gören” siyasîlerin işlerini kolaylaştırır.    

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    Sanal kumar salgına dönüştü

    Yeni Asya’dan Gültekin Uysal’a ziyaret

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama

    La Liga'da takımlarından da Filistin'e büyük destek: "Filistin bizim için hadi"

    İsrail’i protestolar sürüyor

    Gazze için acil eylem çağrısı

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı

    Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!

    Samsun'da gol yok

    Önyargılarımız

    Gazze'ye ilişkin Trump'ın planı ve Hamas'ın cevabı hakkında Türkiye ile 7 ülkeden ortak açıklama

    Endonezya'da çöken okul binasında ölü sayısı 37'ye çıktı

    Trump'ın Portland'da Ulusal Muhafız kararı geçici olarak durdurdu

    Nepal'deki afetlerde ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    ABD'li emekli albay ve eski diplomat Wright: Gemiler, abluka kalkana, Filistin özgürleşene kadar devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda
    Genel

    Çin'de dron arızası paniği: Havai fişekler kalabalığın üzerine ve çevreye dağıldı!
    Genel

    İsrail’i protestolar sürüyor
    Genel

    Yeni Asya’dan Gültekin Uysal’a ziyaret
    Genel

    Sanal kumar salgına dönüştü
    Genel

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı
    Genel

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.