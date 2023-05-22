"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kışın anlattıkları

Hüseyin Kıymık
22 Mayıs 2023, Pazartesi
Bir devrin romanı... Hacı Hafız Mehmed - 58

Kış iyice bastırdı, her taraf bembeyaz. Kar manzaraları gözleri kamaştırıyor, ruhları dinlendiriyor, soğuk da olsa gerçekten güzel bir mevsim. Baksana, sanki bir düğün var, her yerde şenlikler görünüyor.

Davras Dağı bir gelin edasıyla beyaz gelinliğini giymiş, en yüksek yere oturup nazlı nazlı etrafını süzüyordu. Göktepe, Azıtepe ve Teknekayı etrafında dizilmiş birer küçük kız çocukları gibi onlar da gelinlik beyaz elbiseler giyerek düğün yerine gelmişler, nazlı nazlı gelin ablalarını seyrediyorlardı.

Davras Dağı gözleri kamaştıran güzelliğiyle etrafına tepelerden bakıyor, kardan beyaz gelinliğiyle seyredenlere mutluluk veriyordu. Gelinin güzelliği, üzerindeki elbisenin harikalığı bakanları mest ediyordu. Bu güzelliği Yaratanı ve bu elbiseyi dikeni takdirle sevdiriyor, tebriklerle alkışlattırıyordu.

Bu gelin abla; kısa zamanda öyle bir anne oluyor ki; etrafındaki çocuklarını en halis sütüyle (suyuyla) besliyordu. Evlatlarından bir tarafta Sav köyü gürül gürül akan sularıyla beslenirken, diğer tarafta Çukur, Darıören, Kışla ve Gökdere köyleri aynı şekilde besleniyordu.

İbret ve tefekkürle bakan herkes merak ediyordu! Bu dağlara ve tepelere bu güzelliği veren Kim? Bu beyaz elbiseleri onlara giydiren Kim? Bizim için onları hazineli birer direk yapan ve içindeki ni’metleri bize sunan Kim?

Bunları hiç düşünmeyecek miyiz? Sorgulamayacak mıyız? Tefekkür etmeyecek miyiz? Bu harika dağ ve tepeler; bizi düşünüp merhamet edebilir mi? İçlerine istif edilen sayısız nimetleri bize sunabilir mi?

Hangi akıl ile, hangi hikmetle, hangi ilimle ve hangi irade ile sunsunlar? Dağlardan ve tepelerden akıp gelen suların bir damlasını yoktan var etme gücüne hangi sebep, hangi tesadüf ve hangi tabiat sahip..

Hele hiçbiri diğerine benzemeyen, tane tane yukarıdan inen ve birleşip zararlı kütleler haline gelmeyen şu kar tanelerini kim yaratabilir ve o düzenli inişlerini kim sağlayabilir? Tüm bunların yaratılabilmesi için sonsuz bir ilme, sonsuz bir kudrete ve sonsuz bir iradeye sahip birinin olmasının gereği neden düşünülmez? Her şeyin yaratanı, idare edeni ve sahibi olan Allah’tan başka bu sayısız nimetleri ve güzellikleri bize kim ihsan edebilir?

Yine ibretle temaşa edenler ve aklını kullananlar görürler ki, ne o geline benzeyen dağları ve tepeleri ve ne de onlara giydirilen beyaz kar elbiselerini meydana getiren, sonsuz merhamet ve rahmet sahibi olan Rabbimizden başkası olamaz. 

O Davras Dağı’ndan akan süt gibi gıdalı ve hayatın hayatı olan su, o sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan Halıkımızın hazinesindendir, başka yerden gelmesi mümkün değildir.

Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir

    Yunanistan'daki seçimlerde son durum?

    İkinci kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Beşiktaş'tan Adana'da farklı galibiyet

    Zelenskiy'den kesin güvence aldım, F-16'lar Rusya'ya girmek için kullanılmayacak

    Konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor

    'Bahmut, Rus işgali altında değil'

    Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti

    İzmir'e kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    'Kur Korumalı Mevduat' saatli bombaya dönüştü

    'Bütçe açığı en az 3’e katlanıyor'

    Bütün arkadaşlarımız sahada

    İki çocuktan biri yoksulluk çekiyor

    Çaykur Rizespor, Süper Lig sevinci yaşarken İzmir temsilcisi Altınordu ise küme düştü

    İmamoğlu: Saray ülkeyi tıkadı

    Adayımız mutlaka kazanmalı

    'Perişan bir haldeyiz'

    'İstanbul seçimi gibi olabilir'

    Obezite kanser riskini artırır

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    İkinci turda da oylar demokrasi için
    Genel

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Oy hırsızlığını önlemek için!
    İlimdar Kaya

    Milletin basiret gözü körleşirse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları zorlayan tarz-ı siyaset
    Dr. Salih AYTEMUR

    BOP’çular sağ gösterip sol vurdular
    Halil ELİTOK

    “Mağrur olma padişahım”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sokakların gündemi
    Mehmet KARA

    Millet ‘bitti’ demeden bitmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.