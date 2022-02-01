"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Neşriyatın önemini anladık mı?

Hüseyin Kıymık
01 Şubat 2022, Salı
HAYATIN İÇİNDEN - 10

(Atasoy’la olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.)

Şöyle bir soru sormuştum: Tamam; neşriyatın önemini anladık, peki; gazetemiz neden İslâmı savunan ve mensuplarının çoğu dindar görünen bir partiyi değil de, görünürde dinden bi haber bir partinin savunuculuğunu yapıyor? Aynı şekilde bunu da Risale-i Nur’un satırlarından delil göstererek izah edebilir misin?

Elbette; bizim temel kaynağımız Kur’ân’ın bir mu’cize-i manevisi ve hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nurlar’dır. 

Bak! Sen İmam-Hatipte okuyor ve son sınıfa kadar gelmişsin, demek aynı zamanda meslektaş olacağız…

Risale-i Nurlar’daki ifadeler, umumiyetle ya bir âyet-i kerîmeye veya bir Hadis-i Şerife dayanır. Üstad; hayat-ı içtimaiye ve siyasiyeye baktığında da; kudsî kaynaklara baş vurur, işte bunlardan bazıları.. 

1- İsmi Rahman.. Kur’ân-ı Kerîm’de elli yedi defa geçmektedir..

“İmam-ı Şafii (ra) gibi çok büyük müçtehidler demişler: Besmele tek bir âyet olduğu halde Kur’ân’da yüz ondört defa nazil olmuştur.. (Lem’alar)

Bu görüşü esas aldığımızda, Kur’ân-ı Kerîm’de ism-i Rahman yüz yetmiş defa geçmektedir…

2- “Vela teziru va ziratün vizra uhra. (Enam 164) Hiçbir kimse başka birisinin suçuyla suçlanamaz… Bu âyet-i kerîme ise Kur’ân-ı Kerîm’de beş yerde geçmektedir..

3- “Ve emruhüm şûrâ beynehüm” (Şûra 38) İşlerini istişare ile yaparlar. “Ve şavirhüm fil’emr” (Al-i İmran 159) İşlerine müşavere et…

4- “Men katele nefsen biğayri nefsin ev fesadin fil’ardı feke ennema katelennase cemia” (Maide 32) Kim haksız yere bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur…

5- “Vela terkenu ilellezine zalemu fetemessekümünnar” (Hud 113) Zalimlere en küçük bir meyil dahi göstermeyin; yoksa ateşi size de dokunur…

6- “İnnel’insane le zalümün keffar” (İbrahim 34) Muhakkakki insan çok zalim ve çok nankördür…

7- “La yadurruküm men dalle izehtedeytüm” (Maide 105) Siz doğru yolda oldukça sapıtmış olanlar size zarar veremez…

8- “Seyyidül kavmi hadimühüm” (Fethülkebir 2/195) Kavmin efendisi onlara hizmet edendir…

Görüldüğü üzere Üstad’ın sözlerindeki kaynaklar Kur’ân ve hadislere dayanıyor. İsmi Rahman’ın hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile nasıl bir bağı olabilir?

O zaman yine Üstadı dinleyelim…

“Hürriyet; Rahman olan Allah’ın hediyesidir… Hürriyet; imanın hassasıdır….” (Münâzarât)

“Aklımı feda ettim hürriyetimi terk etmedim o şefkatli sultana boyun eğmedim.”

(Divan-ı Harbi)

“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam.”

(Tarihçe-i Hayat)

Önce Allah’ın Rahman ismini birazcık anlamaya çalışalım ki o bağı kavrayalım…

Rahman: Allah’ın dünya hayatında, insan-hayvan, inançlı-inançsız, itaatkâr-isyankâr, ehl-i takva veya günahkâr hiçbirini diğerinden ayırmaksızın her birinin rızkını vermesi ve ihtiyaçlarını gidermesidir…

Demek ki Allah insanı, dünyada Rahman isminin bir tecellisi olarak hal ve harekâtında, iman ve küfründe, itaat ve isyanında, adalet ve zulmünde, iyilik ve kötülük yapmasında tam bir serbestiyet ve hürriyet veriyor…

İşte bu Rahman olan Allah’ın insana bir hediyesidir…

Peki Üstad’a göre hürriyet nasıl olmalı?

(Devam edecek)

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray Sözcüsü: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

    Isınmak için kıyafetlerini yakıyorlar...

    Metaverse çalışma hayatını değiştirecek

    Yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL

    En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarıldı

    ABD donuyor

    Zamlar ne zaman duracak?

    "Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

    İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi

    BMGK, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

    Türkiye-Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Medyaya baskı 12 Eylül'ü geçti

    Kurumlar ve rakamlarla oynamak ülkeye zarar verir

    OHAL ve KHK mağduriyetleri giderilmeli

    Enerji zamları asgari ücret zammının yüzde 43’ünü eritti

    AYM kendisiyle ve AİHM’le çelişti

    Son 24 saatte 88145 vaka ve 189 ölüm gözlemlendi

    Myanmar’da yardım ihtiyacı katlanarak artıyor

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Çocuktan al iniş haberini
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük uçak kazası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dinden soğuttuğun kadar yanarsın
    Cevher İLHAN

    Türkiye “yolsuzluklar ülkesi” olmuş
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çare Bediüzzaman modeli”
    Ali FERŞADOĞLU

    Bol sevaplı mevsim: Üç Aylar
    Faruk ÇAKIR

    Cevdet Said’in ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Kötülüğe karşı iyiliğin kazandırdıkları
    Orhan GÜLER

    “Her insan bir cevherdir, işlendiğinde mücevher olur!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.