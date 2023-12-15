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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Sövenden bir, sövmeyenden iki akçe!

İbrahim Aktaşcı
15 Aralık 2023, Cuma
E-devlet üzerinden başvuru yaparak “klavye tazminatı” alabileceğinizi biliyor muydunuz? Bugünkü yazımızda, klavye yüzünden başı derde giren ihtiyaç sahiplerinin tazminat desteğinden nasıl faydalanacaklarını anlatacağız.

Diyelim ki sosyal medya hesabınızdan bir siyasetçiye hakaret ettiğiniz gerekçesiyle muhatabınız sizi savcılığa şikayet etti. Hakaret suçu uzlaştırmaya tâbî suçlardan olduğu için savcı sizin hakkınızda dava açmadan önce dosyanızı uzlaştırma bürosuna gönderiyor.

Hakaret ettiğinizi düşünen siyasi kişilik, uzlaşmak için sizden bir miktar para talep ediyor. İşte şartlarınız tamamsa bu parayı ödemek zorunda değilsiniz. Klavye tazminatından faydalanmak için gerekli şartlar ise şunlar:

1. Hakaret ettiğiniz siyasetçi, muhalefet partilerinden birine mensup olmalı!

2. Hakaret içerikli paylaşımınız bin ve üzerinde beğeni almalı!

3. Paylaşım tarihi seçimlerden önceki bir yıla ait olmalı!

4. Hakaret ettiğiniz muhalif siyasetçi, ileride AKP’ye geçme ihtimali olan kişilerden biri olmamalı!

5. Başka başka isimlerle en az dört sahte hesabınız daha bulunmalı!

Son yıllarda sosyal medya üzerinden hakarete uğrayan siyasetçi, sanatçı ve başkaca şöhretli kimselere sırf bu iş için destek veren medya takip ve hukuk büroları türedi.

Yaptığı bir paylaşımla onbinlerce etkileşim alan şöhretli zâtlara edilen hakaretler, bu bürolarca tesbit edilip şikayet ediliyor. Hakaret suçunun failleri de ceza tehditi altında kendilerinden talep edilen paraları ödemek zorunda kalıyor.  

Öyle ki takipçilerini kışkırtarak kendine sövdüren sonra da onları bir güzel şikayet eden ve bu işi gelir kapısına dönüştüren ünlü şahsiyetler bile var.

Avukatlık mesleğimiz sebebiyle, hakkında böyle bir suçtan soruşturma açılmış bazıları, bizlere şunları soruyor: 

“Ben bu hakaret içerikli sözleri iktidara muhalif olanlara sarfettim. Acaba partim bana avukat desteği sağlayıp cezamı öder mi? Hakaret ettiğim siyasetçiler zaten birer vatan haini! Uzlaştırma parası onların cebine değil de devletin kasasına gitse olmaz mı? Şayet bu parayı devlet alırsa, fazlasını bile öderim…”

Biz de bu orijinal(!) sorular üzerine bu meseleyi biraz araştırdık. Sosyal medya üzerinden ekseriyetle muhalefet partilerinin yöneticilerine ve milletvekillerine hakaret ediliyor. Bu partiler arasında HDP, TİP ve CHP başı çekiyor.

“Partim cezamı öder mi” sorusunun cevabı zahiren hayır. Fakat yazımızın giriş kısmındaki zaytungvâri haberin bir gerçeklik payı da yok değil. “Troll ordusu” dediğimiz tam olarak öyle bir şey.

“Uzlaştırma parasını bu hainlere değil de devletime ödesem olmaz mı” sorusunun cevabına gelince: İddiaya göre yeni yargı paketinde bunun üzerinde çalışılıyor!

Uzlaştırma müessesesinde, failin mağdurun zararını karşılaması ve mağdurun “artık şikayetçi değilim” demesi üzerine savcı takipsizlik kararı veriyor. Hakaret suçu hali hazırda uzlaşma kapsamındaki suçlardan. 

İddia o ki yeni yargı paketiyle birlikte, hakaret suçu uzlaşma kapsamından çıkarılıp ön ödeme kapsamına alınacak. Ön ödeme müessesesinde ise fail yine bir miktar para ödeyecek, fakat bu parayı mağdura değil devlete ödeyecek. 

Böylece muhaliflerin gelir kapısı kapatıldığı gibi pasta da devlete kalacak. 

Mağdurların ayrıca tazminat davası açma hakları saklı. 

Deli Dumrulvâri iş yapacak hâkimler, “sövenden bir akçe sövmeyenden iki akçe” alacağından adalet yine yerini bulmayacak.

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