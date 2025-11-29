İsrail’den Hadis, Riyad’dan nutuk!

Vaktiyle, memleketin birinde, bir Hıristiyan, kiliseye girer ve elindeki iki mumdan birini Hazret-i İsa tasvirinin altına, ikincisini ise Hazret-i İsa’nın ayağının altındaki boynuzlu adamın önüne diker.

Bunu gören Papaz Efendi adamın yanına yaklaşarak, “Ne yapıyorsun sen efendi, resimdeki o boynuzlu adam şeytandır, yeri de Cehennemdir. Şeytan için mum dikilir mi hiç?” der.

Adam doğrulur ve Papazı hayrette bırakacak şu cevabı verir: “Boynuzlunun kim olduğunu biliyorum Papaz Efendi, bu devirde her yerde bir adamın bulunacak…”

Bugünkü köşe yazımız yatsıdan sonra da yanmaya devam eden mumlar hakkında olacak.

X (eski adıyla Twitter) sahte hesaplarla mücadele kapsamında uygulamaya yeni bir özellik getirdi.

Bu yenilik kapsamında bireysel kullanıcıların; hesaplarını ne zaman açtığı, kullanıcı adını kaç kere değiştirdikleri, hesaplarını hangi tür cihazlardan kullandıkları, hesaplarına giriş yaptıkları ülke/bölge bilgileri artık herkes tarafından görüntülenebiliyor.

X’in sahte hesapların tespitini kolaylaştırmak için getirdiği bu yenilik ülkemizde de rağbet buldu. Kısa sürede kullanıcılar merak ettikleri çok sayıda X hesabını sorguladılar.

Bu sorgulamalarda, X’te takipçi sayısı fazla olan ve çok etkileşim alan birçok yerli hesabın, yurtdışından açıldığı ve kullanıldığı ortaya çıktı.

Bu tür “çok takipçili” yerli hesaplar, iddiaya göre, genellikle; İsrail, Arabistan, ABD ve Almanya’dan kullanılıyormuş.

Bu bilgiler ve sorgulamalar neticesinde dikkat çekici nokta ise şu:

Mesela Kur’ân ve Hadis paylaşımları yapan bir hesabın İsrail’den kullanıldığı görülürken, Kemalizm paylaşımları yapan meşhur bir hesabın ise Arabistan’dan kullanıldığı görülüyor.

Daha dikkat çekici olanı ise şu, uzmanları diyor ki: Dinî paylaşımlar yapan bir hesap ile ateizm propagandası yapan bir hesabın aynı kişiler tarafından aynı bölgeden kullanılmış olması kuvvetle muhtemel.

Yine, Türk milliyetçiliği yapan bir hesap ile Kürt milliyetçiliği yapan bir hesabın ve Filistin yanlısı paylaşımlar yapan bir hesap ile Yahudî propagandası yapan bir hesabın aynı elden yönetiliyor olması ihtimali de yüksek.

Yani özetle, perde arkasındaki pis bir el; tıpkı hikâyemizdeki adam gibi, “her yerde bir adamım bulunsun, her kesime sözüm geçsin” diyerek, zıt ideolojilere sahip X hesaplarını yönetiyor ve bu hesaplarla, zıt ideolojilere mensup insanları adeta güdüyor.

Sosyal medyada gündem oldu, dediğimiz birçok haberin ve paylaşımın, farklı kanallardan ve hesaplardan paylaşılmış gibi görünse de aslında tek merkezden servis ediliyor olması endişe verici.

Demek, televizyon ve gazetelere “iktidar medyası” riski endişesi ile yaklaşıp, “sosyal medya da olmasa vay halimize” diyerek sosyal medyaya körü körüne inanmak yanlış. Her paylaşıma mesafeli yaklaşmak gerek. Hele ki bu tespitlerden ve sorgulardan sonra.

Yalanla doğrunun aynı dükkânda satıldığı, hatta yalanın doğrunun ambalajıyla rafa konulduğu ahir zaman dükkânlarında alışveriş yaparken, dükkâncının yani çok takipçili hesapların marifet ve sözlerine körü körüne itimat edip ciddiye almak yanlış.

Öyle anlaşılıyor ki ahirzaman münafıkları, yatsı namazında da uyumadığını göstermek için mumlarını sabaha dek söndürmüyorlar, kimse de onlara “mumu yatsıdan önce söndü, demek yalancıymış” diyemiyor.

O halde çare, yatsı namazlarını camide cemaatle kılmak!