"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

ABD’nin zulümleri, arzî ve semavî afetler

İbrahim ERSOYLU
17 Ocak 2025, Cuma
ABD, Kaliforniya eyaletinin büyük şehirlerinden Los Angeles’i istilâ eden dehşetli yangınlarla sarsılıyor.

Geçen senenin Ekim ayında Milton kasırgası Florida Eyaletini vurmuş, binlerce evi, ağaçları ve elektrik şebekelerini yıkmıştı. Yangınlar ve kasırgalar çok sayıda can kaybına ve yüz Milyarlarca Dolarlık hasara yol açtığı tahmin ediliyor.1 

Medyaya yansıyan görüntüler, yangınların yakıp yıktığı Los Angeles şehrinin, ABD’nin verdiği ağır silâhlarla İsrail tarafından harabe haline getirilen Gazze’nin görüntülerine çok benziyor; yanmış, yıkılmış binalar, tahrip edilmiş yollar, devrilen ağaçlar, gökyüzüne yükselen korkunç alevler, canlarını kurtarmak için kaçışan insanlar. “El Cezau min cinsil’l amel/Ceza amelin cinsindendir” usül kuralının hayata geçtiği görülüyor.

Dünya kamuoyu, ABD’nin, kendi içinde 1. sınıf bir demokrasiyi uygularken, son 40-50 yıldır değişik bölgelerde zalimâne politikalar takip ettiğine; sahip olduğu büyük askerî, ekonomik ve teknolojik güç üstünlüğüne güvenerek Orta Doğu’daki petrol ve enerji kaynaklarına çökmek için bölge ülkelerini BOP projeleriyle karıştırdığına şahittir.

Her ne kadar Türkiye’nin 1950’de tek parti, tek adam rejimi zulmünden ve Sovyet tehdidinden kurtulup demokrasiye geçmesine vesile olsa da ABD’nin, ülkemizi kendisine bağlı uydu bir devlet yapamayınca, memleketimizi demokrasi ve ekonomide kalkındıran Demokrat iktidarlarının 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 askerî darbeler eliyle yıkılmalarına gizli destek verdiği malumdur.

1980’de Irak-İran savaşında perde arkasında iki tarafa destek veren ABD, ürettiği silâhları satarak kendisi kâr ederken, her iki ülkeden 1 milyon insanın ölümüne 2 milyon kişinin sakat kalmasına, şehirlerin harabe hâline gelerek 150 milyar Dolarlık maddî hasar meydana gelmesine dolaylı olarak sebep olmuştur.2 

1990’da Irak’ın komşusu Kuveyt’e saldırmasına yeşil ışık yakan ABD, işgal sonrasında Kuveyt’i kurtarma bahanesiyle Irak’ın üzerine çökmüştür. 2003’te Irak’ı işgal ederek ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına almıştır. Bununla yetinmeyerek ülkenin Kuzeyinde uydu bir Kürt devleti inşa etmiştir.3 

2010’da Arap baharı fitnesine müdahil olan ABD, Suriye’de güya Esat rejimini yıkmak için DAİŞ, YPG gibi terör örgütlerini perde arkasından kurdurup silâhlandırarak rejimle tokuşturmuştur: Sonuçta 1 milyon Suriyelinin can vermesine, 10 milyon Suriyelinin komşu ülkelere sığınmasına, ülkenin baştanbaşa harabe haline gelmesine sebep olmuştur.

Son safhada Hamas örgütünün İsrail’e saldırısını bahane ederek İsrail’i son model silâhlarla donatan ABD, İsrail’in ağır bombardımanlarla Gazze’yi harabe haline getirmesine, çoğunluğu kadın, çocuk, yaşlıların teşkil ettiği 50 bine yakın Filistinli masum Müslümanın katledilmesine yol açmıştır. BM’nin İsrail’in cinayetlerini kınayan ve ateşkes yapılmasını isteyen kararlarını hep veto etmiştir. Hâlâ İsrail’i kayıtsız şartsız destekleme devam etmektedir.

Umumî musibet, çoğunluğun hatasından ileri gelmesi cihetiyle, vatandaşların çoğu o zalim şahısların harekâtına fiilen veya iltizamen/ sessiz kalarak ya da iltihaken/savunarak taraftâr olmasıyla manen iştirak eder, umumî musibete sebebiyet verir.4 

Ne yazık ki Amerikan halkı, bazı cılız protesto ve gösteriler dışında ABD idaresini zulümler meselesinde ciddi manada ikaz etmemişlerdir. Onun zulümlerini sessiz kalarak onaylamaları İlâhî gayrete dokunmuş, ardından ülkeyi sarsan arzî ve semavî afetler vuku bulmuştur.

Son söz: ABD idaresi, zalim tek adam rejimlerini destekleyerek, değişik fitne fesat projeleriyle Müslüman halkların ve diğerlerinin hak ve hürriyetlerinin gasp edilmesine vesile olmaktan, onların malı olan yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmekten vaz geçmelidir.

Yaşadığı musibetlerden ders almayarak zulümlerine devam etmesi halinde, İlâhî adaletin daha ağır tokatlarına maruz kalarak daha beter daha dehşetli felaketlere karşı karşıya kalacağı söylenebilir.

Dipnotlar:

1- tr.wikipedia.org, 

2- Agk., 3- Agk., 4- Sözler, s. 199.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

    İsrail, Hamas’ı suçlayarak ateşkes anlaşmasının onayını erteledi - Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı

    Ateşkesin duyurulmasından sonra 38 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi

    Büyük heyelan afetinde 100 bin metrekare hacme sahip malzeme taşınmış!

    Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

    Hamas-İsrail ateşkesinin gayriresmi metni belli oldu

    Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

    Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaştı - Dünya genelinden ilk açıklama ve değerlendirmeler

    BM: Ateşkes sonrasına hazırız

    Çocuklar savaş mağduru

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    Depremzedeler hâlâ çadırlarda

    Memurlar iş bıraktı

    Netanyahu savaş suçlusudur

    Blinken protesto edildi: "Soykırım bakanı" - "Sizi affetmeyeceğiz"

    İsrail zaman kazanma oyunu oynuyor

    Gazze harap oldu, ateşkes müzakerede

    İsrail kabinesinde ateşkes çatlağı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Duruşma esnasında namaz
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar niçin fiyasko yaşıyor?
    Ahmet BATTAL

    Erenköy’e çift gidiş tek dönüş
    Risale-i Nur'dan

    Başını kaldır, kendini tanıtmak isteyen Zatın harika işlerine bak!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    ABD’nin zulümleri, arzî ve semavî afetler
    Cevher İLHAN

    “Süreç” belirsizlik çıkmazında
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl sahiplerine çağrı
    Faruk ÇAKIR

    Milletin hakkı millete...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.