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10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

Nur dersleri ve dershaneler

İbrahim ERSOYLU
10 Haziran 2022, Cuma
Nur Talebesi; Risale-i Nur’u okuyan, ondaki hakikatleri hazmeden ve hayatına uygulayan, Külliyatı kendi telifi gibi neşretmeyi hayatının gayesi olarak bilen kişidir. 1

Dershane ise, Nurların okunduğu, müzakere edildiği nuranî mekânlardır.

Aziz Üstadımız Bediüzzaman, mümkün olduğu kadar her yerde bir dershane açılmasını tavsiye etmektedir. Orada yapılan ders okumaları ve müzakerelerinin hem ilim hem marifet hem ibadet olacağını, eski medreselerde beş on senede kazanılan tahkiki; araştırmaya dayanan iman ilminin, Nur dershanelerinde beş on haftada elde edilebileceğini ifade etmektedir. 2

Dershaneler, Nur’un Şahs-ı Manevisinin tecelli ettiği yerlerdir. Dünyevî meşgalelerle bunalan ruhlar, orada huzura ermektedir. Manevî duygular orada okunan derslerle gıdasını almış olmaktadır.

Sadık bir Nur Talebesi, haftalık iş planını derslere göre ayarlayan kişidir. O, mücbir sebepler olmadıkça, ders günlerinde evine misafir kabul etmez, çok acil bir durum olmadığı sürece dersleri kaçırmaz.

Dershanede ve derslerde “müfritane irtibat” düsturunun hayata geçmesiyle Nur Talebelerinin uhuvvet ve tesanüdü pekişmektedir. Günlerce dünya işleri sebebiyle birbirini göremeyenler, orada derste bir araya gelip kardeşlik ve dayanışmalarını tazelemiş olurlar.

Zübeyir Ağabey ve diğer saff-ı evvel ağabeylerin dershane ve derslere muntazaman iştirak ettiklerini hatıralardan okumaktayız.

Bir defasında Rafet Kavukçu Ağabey Zübeyir Ağabeye, “Ağabey! Her akşam derse gitmesem de, bazı akşamlar yazı yazsam olur mu?” diye sormuş. Zübeyir Ağabey, “Yarın sana cevap vereyim kardeşim” demiştir. Ertesi gün, “Rafet kardeş senin derse gitmemene gönlüm razı olmadı; her akşam derse iştirak etmelisin” diye cevap vermiştir.3

Üstad Hazretleri, Nur Talebelerinin bir vazifesinin, ahirzamanın dehşetli sıkıntı ve meyusiyetlerine karşı birbirlerine teselli ve ferah vermek, birbirlerinin kuvve-i manevîyelerini takviye etmek, fedakâr ve hakikî kardeş gibi, gam hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek, tam şefkatle kederli kalbini okşamak olduğunu belirtmektedir. 4 İşte bu vazife dershane ve derslerde tahakkuk etmektedir.

Nur Talebesi sadece kendisi derslere iştirak etmekle yetinmez, varsa çocuklarını yanına alır. Derse katılabilecek akraba, komşu ve dostlarını da dâvet edip oradaki manevî ziyafete onların da hissedar olmalarına çalışır.

Nur Talebesi, dershane sorumlularıyla diyaloğa geçerek orada gördüğü temizlik, düzen noktasındaki noksanların tamamlanmasına çalışır. Orada kalan öğrencilerin hal ve hatırlarını sorar, onlara şevk ve ümit verir. Maddî imkânı varsa ilgili kişilerle irtibata geçer, onların maddî ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlar.

Elhasıl: Nur Talebelerinin uğramadığı dershane garip ve yetimdir. Derslere ve dershaneye pek gitmeyen, ya da çok az giden bir Nur Talebesi de orada tecelli eden yüksek feyiz ve Nurlardan, Nur’un Şahs-ı Manevî’sinin bereketinden mahrum kalır. Böyle biri, bozuk çevrenin kötü etkilerine, “Şahs-ı Manevî” tarzında hücum eden ehl-i dalâletin saldırılarına çok zor mukavemet edebilir.

Cenâb-ı Hak bizleri sadık, sebatkâr, ihlâslı, dersane ve derslere müdavim olan Nur Talebelerinden eylesin. Amin..

Dipnotlar:

1– Mektubat, YAN, s. 400., 2– Emirdağ L.1, s. 287., 3– İhsan Atasoy, Nurun Büyük Kumandanı Zübeyir Gündüzalp, s. 308., 4– Şuâlar, 14. Şuâ, s. 523.

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