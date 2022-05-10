Bediüzzaman yaşadığı dönemde olaylara sessiz kalmamış

Üstat Bediüzzaman Said Nursi yaşadığı dönemde cereyan eden olaylara karşı sessiz kalmaz, gerekli cevapları verir. “Kalbe ihtar edilen hakikat” gibi ifadelerden veya kendisinin beyanlarından bunu anlıyoruz.

Bediüzzaman, şarktan sürgün neticesi Barla’ya gelince ilk telif ettiği eser yeniden dirilişi ele alan Haşir Risalesi olmuştur. Bu risalenin yazım ve basımı Maarif Şurası’nın cismanî haşri inkâr fikirlerinin ele alındığı zamana denk gelir. Komisyon çalışmalarında bulunan bir üye Haşir Risalesi’ni görünce “Said Nursî, bizim çalışmalarımızdan haberdar oluyor ve bize karşı eserler yazıyor” der. Bediüzzaman “Kardeşim! Maarif Şûrası’nın böyle bir karar aldığından benim haberim yoktu. Onların kararına göre Cenab-ı Hak Haşir Risalesi’nin yazılmasını bana ihsan etmiş. Yoksa ben kendi arzum ve hevesimle yazmış değilim, ihtiyaca binaen yazıldı” diyor. (A. Gümüş Son Şahitler, s. 324)

Bediüzzaman Said Nursi Mucizat-ı Ahmediye Risalesi’ni yazmak niyetinde olmadığı halde yazmasının ihtiyaçtan kaynaklandığını ve inayet sonucunda bu eserin ortaya çıktığını söylüyor. (19.Mektup) Risalet-i Ahmediye’nin (a.s.m) üç yüzden fazla mucizatını beyan ederken Bediüzzaman’ın yanında hadis ve siyer kitapları yoktu. Bu risale okunduğunda peygamberimizin (a.s.m) nübüvveti hakkında zihinlerde soru işareti ve şüphe bırakmıyor. Bu risalenin 12 saat gibi kısa bir sürede yazılmış olması inayeti açıkça gösteriyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (a.s.m) dil uzatılarak ”Arap oğlu”, Kur’an ayetlerine “Arap oğlunun yaveleri” diye iftirada bulunan ehl-i nifak ve zındıkanın iddialarını çürütmek için yazıldığını bu risaleden anlıyoruz: “(...) dehşetli ve muannid bir zındık, Kur’ân’a karşı sû-i kastını, tercümesiyle yapmaya başlamış. Ve demiş ki: “Kur’ân tercüme edilsin, tâ ne mal olduğu bilinsin.” Yani, lüzumsuz tekrarâtı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plân çevirmiş.” (Sözler, 25. söz)

Bediüzzaman Kur’an-ı Kerim’in beşeri saadete sevk eden hakiki mürşit ve Allah’tan başkasının kelamı olmayıp, Allah kelamı olduğu delilleri ile hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Mucizat-ı Kur’aniye Risalesi’nde izah ve ispat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Allah kelamı olmasından dolayı hem zikir, hem fikir, hem hikmet, hem ilim, hem hakikat, hem şeriat, hem gönüllere şifa, müminlere hidayet ve rahmet kitabı olduğuna dikkatler çekilir. Kur’ân-ı Kerim’in Allah Kelamı olması nedeniyle İslamiyet ve kâinatın manevi güneşi, temel ve ölçüsü olduğu izah edilir.

Yirmi Beşinci Söz’de ana konu olarak ve çeşitli risalelerde de kısmen izah eden Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an-ı Hâkim’in Kelam-ı İlahi olmasından Kur’an’ın sönmez ve söndürülemez manevi bir güneş olduğunu delilleri ile Mucizat-ı Kur’aniye Risalesi olan Yirmi Beşinci Söz’de bütün dünyaya göstererek ehl-i zındıkayı susturdu.

Bediüzzaman Said Nursi bu helaket ve felaket asrında zındıkanın tahribatına karşı ihsan-ı ilahi tarafından yönlendirilerek eserler neşredip, ehl-imanın yardımına koştu. Bu eserlerin kendi malı olmadığını, Kur’an’ın malı olduğunu ifade etmesinden ve zındıkaya karşı verdiği mücadeleden bu asrın görevlisi ve müceddidi olduğu anlaşılıyor. Çünkü yapılan hizmetler Allah’ın tevfik ve inayeti olmadan yapılacak işler değil!