Demokrat Parti millete unutturulmak mı isteniyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın aldığı otobüslerin teslim törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal katılmıştı.

TV kanallarında görselde Sayın Gültekin Uysal görünüyor, ama DP’den ve Gültekin Uysal’dan hiç bahsedilmiyordu. Adeta DP kamuoyundan gizleniyor, millete unutturulmak isteniyordu.

Açık oturum programlarına dün kurulan Deva, Gelecek ve SP temsilcileri çağrılıp konuşturulurken DP’yi görmemezlikten geliyorlar. Bu bir korkunun eseridir, AKP’ye zarar vermemek için plan ve program dâhilinde yapılıyor bunlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Ne kadar korksalar da her şey olacağına varacak. Geçmişte olduğu gibi, bu korku sonucu değiştirmeyecek ve Demokratlar iktidara gelecek!

Demokratların 1960 ihtilâli ile önleri kesildi, Demokrat Parti kapatılarak üç vatan evlâdı idam edildi. Demokratların iktidardan uzaklaştırılması neticesinde ilk seçimde seçmen yanıltılarak demokratların yerine başkalarının iktidara gelmesi sağlanmak istendi. 11 Şubat 1961’de Demokrat Parti’nin yerine kurulan Adalet Partisi 15 Ekim 1961 seçimlerinde % 34,8 oyla 450 üyeli TBMM’de 158 milletvekili ve 150 üyeli Cumhuriyet Senatosu’nda ise 70 senatör çıkardı. Seçimlerde birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı İsmet İnönü başkanlığında CHP-AP koalisyonu kuruldu. İlk seçimlerde yanıltılan seçmen Demokratların devamı olan Adalet Partisi’nde toplanamadı, diğer sağ partilere parçalandılar. Ama bu ayrılık kısa sürdü. 27-29 Kasım 1964 tarihlerinde düzenlenen büyük kongrede Süleyman Demirel Adalet Partisi Gn. Bşk. olunca 1965’te İnönü hükûmetini düşürdü. Süleyman Demirel’in Adalet Partisi 1965 seçimlerinde oyların % 52,9’u olarak 240 milletvekili çıkardı. Senato seçimlerinde ise Adalet Partisi 97 senatör çıkardı. Bu sonuçlarla I. Demirel hükûmeti kuruldu ve Adalet Parti 12 Mart 1971 muhtırasına kadar iktidarda kalarak ülkeyi yönetti.

12 Mart 1971 muhtırası ile AP iktidardan uzaklaştırılınca partiler üstü insanların başbakanlığında koalisyonlar ile 1975 yılına kadar gidildi. 1975-1977 yılları Adalet Partisi yanına Millî Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni alarak ülkeyi koalisyonlar ile yönetti. 14 Ekim 1979 ara seçimlerinde AP’nin ezici çoğunluğu karşısında yamalı bohça olan CHP iktidarının başbakanı Bülent Ecevit istifa edince Adalet Partisi eski ortaklarının desteğiyle azınlık hükûmeti kurdu. 12 Eylül 1980 askerî darbesi yapılarak Adalet Parti iktidardan uzaklaştırıldı ve bütün partiler kapatıldı. Bu askerî darbe ile Demokratların ikinci sefer önü kesildi. Ara seçimlerdeki AP’nin aldığı oy çok korkutmuştu, çünkü Demokratlar tek başına iktidara geliyordu.

12 Eylül 1980 askerî darbesi sonunda 1983’te siyasî hayata geçilmesinden sonra Süleyman Demirel askerî yönetimin Bülend Ulusu’ya kurdurmaya çalıştığı partiye, Turgut Sunalp liderliğindeki Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne ve Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi’ne destek vermedi. Süleyman Demirel tarafından kurdurulan Büyük Türkiye Partisi AP’nin devamı olduğu gerekçesiyle konsey tarafından kapatılınca yerine kurulan DYP de 6 Kasım 1983 seçimlerine sokulmadı. Bu seçimde ANAP 400 üyeli meclisten 211 milletvekilliği kazanarak çoğunluğu sağladı ve tek başına iktidar oldu. ANAP’ın iktidarı 1991’de yapılan genel seçimlere kadar sürdü. Bu seçimde ANAP 115 milletvekili çıkartarak ikinci parti durumuna düştü. Bu dönem sonunda Demokratlar Süleyman Demirel’in Başbakanlığında DYP ile SHP koalisyonunu kurarak iktidara geldi. Daha sonra da DYP ile Refah Partisi hükümet kurdu, bu hükümet 30 Haziran 1997 tarihine kadar devam etti. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde küçük bir oy farkı ile baraj altında kalan Demokratlar 16 yıl aradan sonra TBMM dışında kaldı. Uygulanan plan ile nihayet netice alınmış oldu, artık demokratlar parlamentoda yoktu!

12 Mart 1980 muhtırasından sonra konseyin müsaade ettiği siyasî partiler kurularak demokrat miras üzerine oturmak istiyordu. Rahmetli Süleyman Demirel “tapulu arazime gecekondu yaptırmam” diyerek kurdurduğu Büyük Türkiye Partisi kapatılınca DYP kuruldu ve daha sonra tapulu arazi üzerindeki gecekondular yıkılarak demokratlar iktidara taşındı. Ama 3 Kasım 2002 seçimlerinde Demok- ratların barajın altında kalmasından sonra 20 yıllık süreye rağmen bir türlü toparlanamadı. Yıllar sonra Demirel’e sorulan “Tapu kimde ya da kimlerde ya da sizde mi?” sorusuna Süleyman Demirel “Hayır. Artık tapu söz konusu değil, çünkü o arazi işgal edilmiş. Ve işgal edeni de oradan çıkarmanın imkânı yok!” diyordu. (İnternet Haber). Süleyman Demirel olayı çok iyi teşhis etmişti, Demokrat Partisi’nin işi zordu!

Buna rağmen ümitsiz olmamak, ümitvar olmak lâzım. Bediüzzaman Said Nursî “İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye muvaffak olacaklar” diyor. (Emirdağ L. 2-520) İnşallah, Süleyman Demirel’in tabiri ile işgal edilen tapulu arazi işgalcilerden temizlenerek Demokratlar tekrar iktidar olacaktır…