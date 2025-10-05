Kargaşa ortamı

Dünya düzenini bozan savaşlar, masumların ölmesine ve yaşanır yerlerin de yaşanamaz hale gelmesine sebep oluyor.

Seneler önce Irak İran savaşı, dün Suriye Afganistan iç savaşı, bu gün Rusya Ukrayna'yı işgal hareketi ve sonunda tüm dünyayı rahatsız eden İsrail işgali ile başlayan kanlı Filistin katliamı.

Dünya tabiri caiz ise kaynıyor, gücü elinde bulunduranlar, Birleşmiş Milletler denilen, dünya ülkeleri arasında barış ve düzeni sağlamak için kurulan güvenlik teşkilatlarına da aldırış etmeden zulme devam ediyor. İnsanlar ölüyor ülkeler işgal ediliyor, birçok maddî manevî zararlar ile karşı karşıya kalınıyor. Söz sahibi olan devletler ise ya göz yumuyor ya da zalimin yanında yer alıp ona destek oluyor.

“Yeni dünya düzeni” kurma sevdası... Her milletin ve her insanın en büyük haklarından olan, yaşama hakkı elinden alınıp topraklar haksız ve hukuksuz bir şekilde gasb ediliyor. İnsanlık ölüyor mazlumlar göz yaşı döküyor zalimler zulme devam ederken tüm dünya seyrediyor.

Ülkeler arası çatışmalar dünyayı ilgilendirmesi gerekirken sessiz kalınarak işgalci ve zalimin daha çok şımarmasına ve kan dökmesine sebep olunuyor.

Kapı arkasında gizli yapılan anlaşmalar işgallere göz yummak suretiyle açığa çıkıyor. Bu şekilde planların uygulama safhasına geçiliyor. Sevr anlaşmasının BOP ile hayata geçirilmeye çalışılması gibi.

Bu gün tüm dünya milletlerinin demokrasi ve insan hakları savunuculuğuna ihtiyaçları var.

Gelin birlikte önce ülke huzurunu demokrasi ile sağlayalım, sonra da dünyaya bu konu da örnek olup dünya milletlerinin huzuru için herkese çağrı yapalım. Bu şekilde kargaşadan medet umanların oyunlarını da bozmuş oluruz. Allah tüm mazlumları korusun.

