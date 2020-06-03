Tedbiri elden bırakmayalım

Arkadaşlar, normal bir sürece girdiğimiz şu günlerde biz yine de tedbirimizi elden bırakmayalım diyorum.

Neler yapılması hususunda isterseniz tekrar bir hatırlatma yapalım; - Ellerimizi sıcak su ve sabunla en az 20 saniye yıkayalım. - Öksürüp hapşırırken mutlaka mendil veya peçete kullanalım. - Mendil yoksa kıyafetimizin kol kısmıyla yüzümüzü kapatalım. - Elimizle gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmamaya çalışalım. - Hasta kişilerle yakın temastan kaçınalım. - Dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım. - Maskesiz çıkmayalım. Bu tedbirleri gevşetmeden alırsak, uzun müddet sağlığımızı korumamız mümkün. Peygamberimiz Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız.” (Buhari, Tıb 30) Hele temizlik hususunda şöyle buyurmuş olduğunu hatırlatalım: “Allah temizdir, temizi sever. Etrafınızı temizleyiniz.” (Tirmizi, Edeb 41) Ve; “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet, 1) demiştir. Temizlik konusunda üstüne basa basa şu sözleri buyurmuştur: “Her Müslümanın yedi günde bir yıkanması, Allah’ın onun üzerinde hakkıdır.” (Müslim, Cuma 9) Yapmamız gereken Efendimiz’in buyruklarını harfiyyen yerine getirmek. Sağlıklı hayat ancak bu şekilde mümkün olabilir.

Okunma Sayısı: 153

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.