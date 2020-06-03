Tedbiri elden bırakmayalım

Arkadaşlar, normal bir sürece girdiğimiz şu günlerde biz yine de tedbirimizi elden bırakmayalım diyorum.
Neler yapılması hususunda isterseniz tekrar bir hatırlatma yapalım;
- Ellerimizi sıcak su ve sabunla en az 20 saniye yıkayalım.
- Öksürüp hapşırırken mutlaka mendil veya peçete kullanalım.
- Mendil yoksa kıyafetimizin kol kısmıyla yüzümüzü kapatalım.
- Elimizle gözümüze, burnumuza ve ağzımıza dokunmamaya çalışalım.
- Hasta kişilerle yakın temastan kaçınalım.
- Dışarı çıktığımızda sosyal mesafeyi mutlaka koruyalım.
- Maskesiz çıkmayalım.
Bu tedbirleri gevşetmeden alırsak, uzun müddet sağlığımızı korumamız mümkün.
Peygamberimiz Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız.” (Buhari, Tıb 30)
Hele temizlik hususunda şöyle buyurmuş olduğunu hatırlatalım:
“Allah temizdir, temizi sever. Etrafınızı temizleyiniz.” (Tirmizi, Edeb 41)
Ve;
“Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet, 1) demiştir.
Temizlik konusunda üstüne basa basa şu sözleri buyurmuştur:
“Her Müslümanın yedi günde bir yıkanması, Allah’ın onun üzerinde hakkıdır.” (Müslim, Cuma 9)
Yapmamız gereken Efendimiz’in buyruklarını harfiyyen yerine getirmek. Sağlıklı hayat ancak bu şekilde mümkün olabilir.