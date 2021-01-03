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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

30 yıl sonra

Kâzım GÜLEÇYÜZ
03 Ocak 2021, Pazar
Bugün, 3 Ocak 1990’da maruz kaldığımız iç darbenin yıldönümü. O son derece üzücü hadisenin üzerinden tam 30 yıl geçmiş.

O gün, Yeni Asya camiasının 20 senelik birikimi elinden alınmış; gazetesi, yayınevi, matbaası ve binası gasp edilmiş; çalışanlarının büyük bir bölümü kapı dışarı edilmişti.

Soğuk ve karlı bir gündü. Her gün olduğu gibi mesaiye başlamak üzere gazetenin Yenibosna’daki binasına gittiğimizde, binanın polis kordonuna alındığını gördük ve içeri alınmadık. Senelerce birlikte çalıştığımız bir grup, müessese yönetimine el koymuş ve yolunu ayırdığı bizlere kapıyı göstermişti.

Hadisenin bu noktaya gelmesini önlemek ve ihtilaf konusu meseleleri müsbet bir neticeye bağlamak için meşvereti kısa aralıklarla peş peşe toplayan cemaat, bir taraftan da böyle bir neticeye karşı sıfırdan yeni bir müessese kurmanın hazırlığını yapmıştı.

O hazırlıkla Cağaloğlu’nda yeni bir yer kiralandı. Gerekli bilgisayar ve teçhizat tamamlanıp işe konuldu ve iki hafta dolmadan, 15 Ocak günü Yeni Asya tekrar çıkmaya başladı.

Darbeye maruz kaldığımız güne kadar gazetemizin adı Yeni Nesil’di, gasp edildi.

Yeni Asya ile yola devam ettik. Dergilerimiz ve kitap neşriyatımızla birlikte. Külliyatın ayet-hadis mealli, dipnotlu ve lûgatçeli olarak neşri de ilk kez o dönemde gerçekleşti.

3 Ocak darbesi, 12 Eylül ürünü ANAP’ın iktidar olduğu, ancak inişe geçtiği bir dönemde yapılmıştı. Mesut Yılmaz’ın ve dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun bu operasyonla çok yakından ilgilendiklerini biliyoruz. 

Ve ANAP, 20 Ekim 1991 günü yapılan seçimde sekiz senelik iktidarını kaybetti.

Keza o darbede kullanılanların her biri ayrı bir yere dağıldı ve el koydukları müesseseler de hiç kimseye yar olmadı, hayır getirmedi.

Ama o darbeyle herşeyi elinden alınan Yeni Asya, sıfırdan başlamak durumunda bırakıldığı yolculuğuna bugün de devam ediyor.

Sonraki dönemlerde de hiç eksik olmayan dahilî ve haricî hücumlara, amansız taarruz ve zorlu fitnelere, ekonomik tazyiklere, tavizsiz istikrar çizgisinden saptırma çabalarına, her koldan yürütülen karanlık algı operasyonlarına ve psikolojik saldırılara rağmen...

3 Ocak’ın 30. yıldönümünde bir defa daha tekrarlıyoruz ki: Hiçbir beşerî güç, bu nurlu kervanı ihlas ve istikamet çizgisindeki kararlı yürüyüşünden alıkoyamayacak inşaallah...

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  • Hüseyin İlhan

    3.1.2021 01:23:30

    Hatırlamak istemediğimiz bir vakadır o anki yaşanılanlar.Kalbinde iman,imanıyla şekillenmiş vicdan sahipleri bu tarz bir vakaya nasıl,niçin ve kalpleri sızlamadan nasıl teşebbüs edebilirler diye düşünürüm ve ancak imtihanda olmanın bir hikmeti olarak cevaplamak mümkün. Bu hadiseye dışarıdan müdahil olanların niyetleri bellidir.İster siyasi isterse küfri niyetlerle kısmende olsa hedeflerine ulaşmışlardır.Amma gayesi iman ve kur'an davası olanlar böylesine fitneler için daha hassas,titiz olmaları gerekmezmi.Ne acıdırki son hadiselerde yine darbeci zihniyetin dessaslığı ile imanlı sinelerde ifraza sbebiyet vermiştir. İnşaallah suhulet ve sukunet ile düşünüp,elini vicdanına koyan hak sahibi imanlı gönüller bu yanlışlarından bir an döner.

Risale-i Nur Külliyatı

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