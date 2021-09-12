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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

41 yıl sonra Yeni Asya burada, 12 Eylülcüler nerede?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
12 Eylül 2021, Pazar
12 Eylül’ün basına uyguladığı ağır baskılardan en çok pay alan gazete Yeni Asya idi.

İhtilâlin ilk ayı sona ermeden, 4 Ekim’de sıkıyönetimin ilk kapatma kararı geldi. Gazetenin niye kapatıldığı ve ne zaman açılacağı sorularına ilgililerden tatminkâr cevap alınamadığı için, hemen başka isim altında yeni bir gazete çıkarma hazırlıklarına girişildi ve 14 Kasım’da Yeni Nesil doğdu, 22 Kasım’da Yeni Asya’ya izin verildi. Ama meşveret, Yeni Asya’nın haklarının Yeni Nesil’e devredilerek, gazetenin yeni adıyla devamını kararlaştırdı.

O günlerde Yeni Nesil de sıkıyönetimin sıkı kontrol ve takibindeydi. Hiç tahmin edilmedik yazı ve haberler için sık sık uyarıldı ve yöneticileri Selimiye’ye çağrılıp hesaba çekildi.

Gazetenin, ihtilâlin ilk günlerinde aksi yönde verilen sözlere rağmen bilâhare partilerin kapatılmasına, Evren’in dinî konularda olur olmaz ahkâm kesmesine, uygulamaya konulan başörtüsü yasağına, anayasa taslağına, siyasî partiler ve seçim kanunlarına… yönelik eleştirileri ihtilâlcileri çok rahatsız etti.

Özellikle başörtüsü yasağına karşı çıkan yayınlar, peş peşe yapılan “Bu konuda bir daha yazmayacaksınız dediğimiz halde niçin yazıyorsunuz? Başka yazacak konu mu yok? Diğer gazeteler sesini kesti. Size mi düştü bu? Yazmayın” uyarılarına rağmen devam edince, Yeni Nesil 26 Mayıs 1982’de yine kapatıldı, 26 Haziran’a kadar bir ay kapalı kaldı.

Gazetenin bir yıl kapatılmasına sebep olan yayınları ise, anayasa taslağıyla ilgiliydi. Bilhassa 21 Ekim 1982’deki “Bu anayasa ile hürriyetçi parlamenter rejimi kurmak mümkün değil” manşeti, bardağı taşıran son damla oldu ve Yeni Nesil 4 Kasım‘da anayasa referandumundan iki gün önce kapatıldı.

Bunun üzerine resmî ilân hakkı olmayan Tasvir ismiyle yola devam edildi. 17 Kasım 1982’de yayına başlayan Tasvir de 1 Ekim 1983’te kapatıldı. Bu defa Hür Yurt’u devreye sokmanın hazırlıklarına girişildi. Kısa bir süre tabloid boyda basılıp sadece resmî makamlara dağıtılan Hür Yurt’u genel dağıtıma verme aşamasına gelinmişken, 16 Ekim’de Tasvir’e, 5 Kasım’da da Yeni Nesil’e izin verildi.

Bütün bu kapanmaların toplam süresi 470 günü bulmuştu. Ve bu bir dünya rekoruydu.

Son durum: 12 Eylülcülerin esamesi bile okunmuyor. Ama Yeni Asya dimdik ayakta.

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Yorumlar

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  • Hüseyin

    12.9.2021 19:04:48

    Kazım kardeş Allah razı olsun. Bize o günleri hatırlattın. Her nevi şeytanlığın yapıldığı o günlerde, yapılan en büyük şeytanlıkda cemaatimizin en büyük iftirakının yapıldığı, Kırkıncı hoca hadisesiydi.

  • mustafa

    12.9.2021 14:27:24

    Elhamdülillah..İstigna ilim ,iyi ahlak ,iştişare ,hürriyet adalet ve hakkın hatırı alidir ilkeleriyle sarsılmadan fitne ve desise komitelerine dikkat ederek tebliği kavli leyyin ile sürdürmek. .

  • Ali

    12.9.2021 11:34:47

    Elhamdulillah

  • Mehmet Türeli

    12.9.2021 07:53:34

    Darbecilere destek verip Yeni Asya 'ya düşman olan mübarekler nerede, biri kalkıp siz halkıydınız diye fazilet gösteren de çıkmadı. Kutlular abiye manşetleri biraz yumuşatalım diyene o da "varlığımızın sebebi nerde kalır" diye tepki gösterir.

  • Bülent Dondurmacı

    12.9.2021 07:33:29

    Sayın hocam, "bu bir Dünya rekoruydu" derken, o güne kadarki, demek istediniz her halde yoksa yanlış mı anladım. Saygılar

  • H.ibrahim Karahan

    12.9.2021 07:28:57

    Allah razı olsun

  • Oğuz Yiğiter

    12.9.2021 07:03:59

    15 temmuz 2016 darbe kalkışması ve akabinde ikame edilen karanlık 20 temmuz süreci de, bir başka garib, sis perdeleriyle sarılı. 31 mart 1909, 27 mayıs 1960, 12 mart 1971, 12 eylül 1980, 28 şubat 1997, 17 nisan 2008 e-muhtıra, 15 temmuz 2016 alaca karanlık kuşağı ve iyi saatte olsunlar saltanatının medenî dünya ile entegre olmak isteyen, "Büyük Türkiye Sevdalalılarının" önünü kesen karanlık dehlizler....

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