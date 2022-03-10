"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Dayanışma sırası STK’larda

Kâzım GÜLEÇYÜZ
10 Mart 2022, Perşembe
Bir takipçimiz, gönderdiği mesajda son derece önemli bir konuya dikkat çekiyor:

“Gelişmiş ülkelerde sivil toplum kuruluşları, ülkenin kalkınmasına, gelişmesine katkı sunarlar. Proje hazırlar, çözüm sunar, gerektiğinde politikalara yön verirler. İnsan odaklı problemleri gündeme getirip çare arayışında bulunurlar. Şu anda ülkemizde bu konuda insan odaklı çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları ne yazık ki yok gibi. Olanların çoğu da insan odaklı değil, siyaset odaklı çalışıyor. Meselâ çocuk hakları, kadın hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, şehit ve gazi hakları, hasta hakları... Bu konulardaki çalışmalar kişilere bağlı yürütülüyor. Mağdura mağdur gözüyle bakılmıyor. Kimin mağdurusun; ona göre davranılıyor. Benden isen mağdursun, benden değilsen ne mağduru! 

“Bu bakış değişmeli. Çocuk, kadın, yaşlı... Kim mağdur ise mağdurdur. Siyasî duruşuna göre mağduriyet tesbit edilemez. Bu konularda herkes gibi STK’lar da sınıfta kaldı.

“STK, İngilizcede Non Governmental Organization (NGO) olarak ifade ediliyor. Yani hükümetten olmayan bağımsız organizasyon. Ülkemizde böyle bir durum olabilir mi? 

“Gelişmenin yolu güçlü sivil toplum yapısından geçiyor. Keşke imkânım olsa, Ömer Faruk Gergerlioğlu Evrensel Haklar Vakfını kursam. Nerede bir gariban var, koşsam. Rengi, ırkı önemli değil. Tüm dünyada şubeleri olsa; Afrika, Güney Amerika, Ortadoğu...”

Aslında Türkiye’de takipçimizin ifade ettiği anlamda sivil toplum örgütleri hiç yok değil. Herşeye rağmen hak savunuculuğuna ve hak ihlallerinin takibine devam eden çok az da olsa sivil inisiyatif mevcut. Ama bunların faaliyet alanı ve ulaştıkları kitle hayli sınırlı. 

Tek adam rejiminde artan, yoğunlaşan ve yaygınlaşan hak ihlalleri en çok bu durumdan cür’et ve cesaret alınarak irtikâp ediliyor. Ve bunun sonucu olarak mağdurlar artıyor.

Bu gidişatı durdurup tersine çevirmenin şartı, ayrı ayrı durup tek tek ihlal kurbanlarına dahil olmayı beklemek değil, “Herkes için hukuk ve adalet” parolasıyla sıkı ve samimî bir dayanışma ve güçbirliğini başarabilmek.

6 liderin 12 ve 28 Şubat buluşmaları, bu dayanışmanın siyaset cenahında gözlenen çok önemli örnekleriydi. Şimdi sıra STK’larda.

Adalet, hürriyet ve demokrasi adına.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mağdur olmayan kesim kalmadı

    Herzog’un ziyaretine tepki

    Adalet Bakanına cezaevi sorusu

    Bu savaş bitmeli

    Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısında konuştu

    Erdoğan ile Biden yarın görüşecek

    Akaryakıtta vergi muafiyeti şart

    Üniversite sınavına giriş ücretsiz olmalı

    ‘One minute’ ne oldu?

    Dışa bağımlılığın sebebi yanlış enerji politikaları

    Rusya’ya bağımlılıktan kurtulma planı

    Motorin 25 lirayı geçti

    Rusya, Batı'nın yaptırımlarına karşılık vermeye hazırlanıyor

    Zelenskiy'den Rus askerlere çağrı: Geri dönün

    AB, Rusya'ya ilave yaptırımları onayladı

    İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edildi

    Ukrayna, savaşta ölen Rus asker sayısını açıkladı

    Avusturya'da aşı zorunluluğu askıya alındı

    "Çernobil Nükleer Santrali'nin veri sistemiyle bağlantı koptu"

    Ukrayna’da geçici ateşkes başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dayanışma sırası STK’larda
    Faruk ÇAKIR

    Bu zamlara can dayanmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Peygamber soyundan geldiğim halde hiç övünüyor muyum?
    Genel

    Herzog’un ziyaretine tepki
    Mikail YAPRAK

    Ateş dünyayı sarmadan
    Süleyman KÖSMENE

    Siyaset dini nasıl istismar eder?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbe heveslisi 9 ve 12 Mart Cuntası
    Genel

    Adalet Bakanına cezaevi sorusu
    Ali Rıza AYDIN

    Bu dünyanın sırat’ı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.