"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Eski CHP’den yeni CHP’ye

Kâzım GÜLEÇYÜZ
17 Kasım 2021, Çarşamba
Edgar Şar’ın “helalleşme”yle ilgili sorularını cevapladığımız Medyascope yayınında söylediklerimizi buradan da aktaralım:

Kemal Bey eski CHP’den çok farklı bir çizgi takip ediyor. Zaten kendi ifadesi de var; “Son 10 yılda kendi içinde en büyük değişimi gerçekleştiren parti CHP” diyor. Bir eski CHP var, şimdi ise yeni bir CHP var. Eski CHP ile ilgili toplumsal hafızada çok iyi hatıralar, izlenimler yok. 1950 öncesi CHP’nin icraatları, laikliği laikçiliğe dönüştürerek din ve vicdan hürriyeti üzerinde uygulanan baskılar, devlet partisi imajı, 27 Mayıs sürecinde, darbe öncesinde ve sonrasında, 12 Mart öncesinde ve sonrasında uyguladığı politikalar, CHP’nin geniş halk kitleleriyle barışık, muhafazakâr kesimlerle barışık bir siyaset izlemediğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Bununla ilgili çok söylenen, yaşanan şeyler var. 

İktidar da hep eski CHP üzerinden bugünkü CHP’yi hedef alıyor, suçlamaya çalışıyor her fırsatta. Ama Kemal Bey ve ekibi de diyorlar ki; biz eski CHP değiliz, halkla, halkın inançlarıyla, değerleriyle barışık bir çizgide yürümeye karar verdik. Artık başörtüsüyle uğraşmıyoruz, dindarlarla uğraşmıyoruz, inanç sahiplerini mürteci diye suçlamıyoruz ve halkın değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çalışıyoruz. Bu ‘helalleşme sürecini başlatmalıyız’ sözü, daha önce Kemal Beyin başlatmış olduğu yeni bir sürecin yeni bir aşaması. Son derece olumlu bir süreç. Bu CHP’yi savunmak, CHP’yi desteklemek, CHP’ye oy verilmesi bağlamında görülmesi, tartışılması gereken bir konu değil. CHP gibi devlet kuran bir partinin uzun yıllar uygulamalarıyla bırakmış olduğu imajı düzeltme ve geniş halk kitleleriyle barışık bir siyaset izleme kararının bir yansıması, bir sonucu. 

Tabiî ki söylem düzeyinde kalmadığı, uygulamaya da ciddî biçimde yansıdığı ve bu da muhafazakâr kesimlerde olumlu bir karşılık bulduğu, inandırıcı bulunduğu ölçüde neticeye varılabilir. Önemli olan uygulama. Hâlâ geçmişteki o uygulamalardan kaynaklanan şüpheler var. Ondan dolayı muhafazakâr kesimde CHP’ye karşı soğuk bir bakış var. 

Bunu değiştirmek uygulamada bu ezberi bozacak çıkışlarla, inandırıcı adımlarla mümkün. Burada CHP’nin daha epeyce kat etmesi gereken mesafe var. (Devam edeceğiz)

Okunma Sayısı: 423
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare parlamenter sisteme dönüşte

    Türkiye, play-off oynayacak

    Zamlar yağmur gibi: Ocak’tan Kasım’a zam maratonu...

    Perinçek: FETÖ adını biz verdik, Devlet kabul etti

    Türkiye’de hukuk sistemi işlemiyor

    Son 24 saatte 227 kişi daha öldü

    Vatandaş kömürü torbayla alıyor

    Türk Eczacılar Birliği: İlaçta kriz derinleşiyor

    Belarus - Polonya sınırında tansiyon yükseldi

    Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor

    Sezai Karakoç vefat etti

    Cumhur İttifakı’nı ekonomik kriz çatlatıyor

    Kılıçdaroğlu: Açılan yaraları saracağız

    Cumhurbaşkanlığı harcıyor

    Fransa'da kapatılan cami için Danıştaya başvuru yapıldı

    Türkiye'de aşılama sürecinden son durum?

    Ukrayna'da "en yüksek günlük ölüm" gözlemlendi

    Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli dakikalar

    Ermenistan, Azerbaycan'ı tahrik etmeye devam ediyor

    Biden - Şi görüşmesinde neler konuşuldu?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP’den yeni CHP’ye
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Kendisine kaçılan NATO küstah olabilir mi?
    Genel

    Zamlar yağmur gibi: Ocak’tan Kasım’a zam maratonu...
    Süleyman KÖSMENE

    Araftakiler ne olacak?
    Genel

    Türkiye’de hukuk sistemi işlemiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah nurunu tamamlayacaktır
    Genel

    Türkiye, play-off oynayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.