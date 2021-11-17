Eski CHP’den yeni CHP’ye

Edgar Şar’ın “helalleşme”yle ilgili sorularını cevapladığımız Medyascope yayınında söylediklerimizi buradan da aktaralım:

Kemal Bey eski CHP’den çok farklı bir çizgi takip ediyor. Zaten kendi ifadesi de var; “Son 10 yılda kendi içinde en büyük değişimi gerçekleştiren parti CHP” diyor. Bir eski CHP var, şimdi ise yeni bir CHP var. Eski CHP ile ilgili toplumsal hafızada çok iyi hatıralar, izlenimler yok. 1950 öncesi CHP’nin icraatları, laikliği laikçiliğe dönüştürerek din ve vicdan hürriyeti üzerinde uygulanan baskılar, devlet partisi imajı, 27 Mayıs sürecinde, darbe öncesinde ve sonrasında, 12 Mart öncesinde ve sonrasında uyguladığı politikalar, CHP’nin geniş halk kitleleriyle barışık, muhafazakâr kesimlerle barışık bir siyaset izlemediğini çok açık bir şekilde gösteriyor. Bununla ilgili çok söylenen, yaşanan şeyler var.

İktidar da hep eski CHP üzerinden bugünkü CHP’yi hedef alıyor, suçlamaya çalışıyor her fırsatta. Ama Kemal Bey ve ekibi de diyorlar ki; biz eski CHP değiliz, halkla, halkın inançlarıyla, değerleriyle barışık bir çizgide yürümeye karar verdik. Artık başörtüsüyle uğraşmıyoruz, dindarlarla uğraşmıyoruz, inanç sahiplerini mürteci diye suçlamıyoruz ve halkın değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çalışıyoruz. Bu ‘helalleşme sürecini başlatmalıyız’ sözü, daha önce Kemal Beyin başlatmış olduğu yeni bir sürecin yeni bir aşaması. Son derece olumlu bir süreç. Bu CHP’yi savunmak, CHP’yi desteklemek, CHP’ye oy verilmesi bağlamında görülmesi, tartışılması gereken bir konu değil. CHP gibi devlet kuran bir partinin uzun yıllar uygulamalarıyla bırakmış olduğu imajı düzeltme ve geniş halk kitleleriyle barışık bir siyaset izleme kararının bir yansıması, bir sonucu.

Tabiî ki söylem düzeyinde kalmadığı, uygulamaya da ciddî biçimde yansıdığı ve bu da muhafazakâr kesimlerde olumlu bir karşılık bulduğu, inandırıcı bulunduğu ölçüde neticeye varılabilir. Önemli olan uygulama. Hâlâ geçmişteki o uygulamalardan kaynaklanan şüpheler var. Ondan dolayı muhafazakâr kesimde CHP’ye karşı soğuk bir bakış var.

Bunu değiştirmek uygulamada bu ezberi bozacak çıkışlarla, inandırıcı adımlarla mümkün. Burada CHP’nin daha epeyce kat etmesi gereken mesafe var. (Devam edeceğiz)