"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Eski CHP ile Millet Partisi Cumhur’da buluştu

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Mayıs 2023, Çarşamba
Üstad Bediüzzaman 1950’lerdeki bir Emirdağ mektubunda DP’nin iktidardan düşmesi halinde hangi partilerin geleceğini ve bu partiler iktidar olduğu takdirde doğacak sonuçları dikkatlere sunuyor.

Buna göre, DP düşerse ya CHP veya Millet Partisi iktidar olacak. O dönemin eski CHP’si iktidara gelirse, yine o zaman büyük bir tehlike olan “komünist kuvveti” hâkim olacak.

(Üstadın aynı CHP’yi, Hilmi Uran’a yazdığı mektupta, milletle ve inanç değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çağırdığını tekrar hatırlatalım. Eski CHP’yi milletle karşı karşıya getiren icraatın sorumluluğunu, onları yapan yüzde 5’lik kesimle sınırlı tuttuğunu da.)

“Türkçülük” yapan bir Millet Partisinin iktidara gelmesi halinde olacakları da, “bu asil ve masum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafgirliğinin meydana gelmesi ve hakiki Türklerin bir ecnebi boyunduruğu altına girmesi” olarak ifade ediyor Bediüzzaman.

Bu partiye yaptığı tavsiye ise, iktidara talip olmaması, DP’ye de muhalif ve muarız olmayıp tam tersine yardım etmeye çalışması.

Üstad, dört partiyi tahlil ettiği mektubunda da “ırkçı” bir Millet Partisinin o damarla Kur’an’da defalarca tekrarlanan “Birinin günahıyla başkası mes’ul olmaz” esasını çiğneyip şiddetli bir zulme yol açacağını ifade ediyor.

Bu tahlilleri güncele uyarlarsak:

Cumhur İttifakındaki partilerin büyük çoğunluğu, köken itibarıyla Millet Partisi geleneğinden geliyor. Bilhassa AKP ve MHP. 

Diğerleri konjonktürel dolgu malzemesi.

Perinçek’in partisi ise bu ittifaktan kendi ideolojisi adına maksimum fayda sağlıyor.

Sonuçta 15 Temmuz sayesinde kurulan Cumhur İttifakı, ulusalcı, Kızılelmacı, devletçi bir menfaat birlikteliği olarak şekilleniyor.

Yeni CHP’nin tasfiye ettiği eski CHP kalıntıları da bu ittifaka bir şekilde destek veriyor.

Eski CHP ile “ırkçı” zihniyetteki Millet Partisi, AKP eliyle “İslamî sos” eklenmiş bir formatta Cumhur İttifakında vücut bulmuş durumda.

Türkiye’yi demokrasiden, hukuktan, adaletten uzaklaştıran tek adam rejimi böyle bir koalisyonla kuruldu ve devam ettiriliyor.

Darbe ve müdahalelerle denklem dışı bırakılan Demokrat misyon ise, yeni CHP’nin de dahil olduğu Millet İttifakı ile canlanıyor.

Tek adam rejimini tasfiye taahhüdüyle.

Okunma Sayısı: 423
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Canlı yayında montaj itirafı

    Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar için yardım çağrısı

    Müslümanlara yönelik ayrımcılık şikayetleri arttı

    UNODC: 3.1 milyon kişi cinayet kurbanı

    Adaylardan “oy kullanın” çağrısı

    Oylar sonuçlara eksiksiz yansımalı

    Peskov: Ukrayna'ya F-16 verilmesi cephedeki durumu kökten değiştiremez

    BM'den Sudan uyarısı

    İngiltere'deki uluslararası öğrenciler ailelerini ülkeye getiremeyecek

    Gannuşi idamla sonuçlanabilecek 9 farklı davada yargılanıyor

    ABD tarafından Ay'ın navigasyon haritası çıkarılacak

    573 patlama kaydedildi - Popocatepetl Yanardağı Meksika’yı alarma geçirdi

    Yunanistan'da Çipras da hükümet kurma görevini kabul etmedi

    'Geçinmek mümkün değil'

    Hak, hukuk adalet için kazanan olmalıyız

    22 bin sandıkta şüphe var

    Meteorolojik felaketler son 50 yılda arttı

    Arzuladığın ikbali tek adamdan mı devşireceksin?

    Denge Kılıçdaroğlu ile sağlanır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP ile Millet Partisi Cumhur’da buluştu
    Ahmet BATTAL

    Camide kavganın siyasi sorumlusu sessiz
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi küfür rejimi mi?
    Genel

    Canlı yayında montaj itirafı
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin çirkin yüzü”ne karşı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Herkesin üstadı kendisine
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hicaz velilerinden dualar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    Şakası olmayan hâller
    Mert Gönenli

    Erdoğan, karşılıksız çek veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.