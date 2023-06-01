"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Nasreddin Hocanın fil kıssası ve zamlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
01 Haziran 2023, Perşembe
Timur’un gönderdiği filin herşeyi yiyip tüketmesi üzerine ahalinin “Söyle de bu fili geri alsın” ricasında bulunmasına “Beraber gidersek olur” cevabı veren Nasreddin Hocaya önce “evet” deyip ona refakat sözü vermesi ve birlikte yola çıkmaları, ama yaklaştıkça birer birer dökülmeleri ve Timur’un önüne vardığında arkasında kimsenin kalmadığını gören Hocanın hikayesi malûm.

Ne istediğini soran Timur’a “Ahali filden çok memnun, ama yalnız başına kaldığı için sıkılıyor, yanına bir eş lâzım” cevabı verdiği de.

Görülmemiş boyutlardaki aşırı pahalılık ve zamlardan bunalan halkın yüzde 52’sinin seçimde oylarını yine Erdoğan’a vermesinden sonra, daha seçim gecesi market fiyatlarında başlayan zamların dalga dalga yayılarak devam etmesi, bu fıkrayı hatıra getiriyor.

Seçim öncesindeki süreçte yana yakıla “Böyle pahalılık görmedik, perişan olduk, mahvolduk” diye yakınanlardan yine AKP’ye ve Erdoğan’a oy verenler oldu mu bilmiyoruz.

Eğer olduysa Nasreddin Hoca fıkrasındaki manidar mesaj tam da onlara denk geliyor.

Demek feryatlarının rağmına zamlardan memnun imişler ki, oylarıyla iktidara destek vermeye devam ettiler. Ve bunun karşılığını seçim sonrası başlayıp, arkasının daha da artarak gelmesi beklenen zamlarla alıyorlar.

“Hayırlı mübarek” olsun!!!

Bu arada Erdoğan’a ve AKP’ye oy verenler içinde, iktidarın verdiği sosyal yardımlarla hayatlarını devam ettirenlerin hatırı sayılır bir yer tuttuğu biliniyor. Bu sosyal yardım bağımlılığı hem bir “minnet” duygusu, hem de “İktidar değişikliği olur da yardım kesilirse ne yaparız?” kaygısı doğuruyor. Böylece düşündürücü ve daha ötesinde herkesi utandırması gereken bir “oy deposu” vakıası ortaya çıkıyor.

Ama bu eziklikle iktidara oy yağdıran yardıma muhtaç insanlar, yine aynı iktidarın insafsız zam bombardımanı altında eziliyorlar.

Ve burada da bir kısır döngü yaşanıyor.

Bu sonuç, ülke kaynaklarını ve millî geliri yandaşlarına peşkeş çekerken, milyonları sefalet şartlarında yardıma muhtaç hale getirerek kendisine bağımlı kılan AKP’nin eseri.

Çare, üretim ve istihdam odaklı, fırsat eşitliği ve âdil gelir dağılımı ilkelerinin hakkaniyetle uygulandığı bir sistem ve Millet İttifakı bunu vaad etti. Ama maalesef anlaşılamadı.

Okunma Sayısı: 695
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı

    BM: Ukrayna'da 1000'den fazla sağlık tesisi saldırıya uğradı

    Siyasi fanatizm Dinden soğutuyor - Siyasileşme cemaatleri yozlaştırıyor

    Avrupa Ligi'nde şampiyon yine Sevilla oldu

    Seçim adaletinde sınıfta kaldık

    Şizofreni teşhisi konuldu

    Önce insan ve toplum

    ABD'de öğretmen açığı alarmı

    Sudan'da milyonlarca kişi yerinden oldu

    Yanıltıcı reklamlara ceza yağdı

    Gerçeklerle yüzleşme vakti

    Yüksek puanlı onlarca kişi mülâkatla elendi

    Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi?

    Dolarda konuşulan seviye: 25-26 TL

    RTÜK’e tepki

    Yoksulluk sınırı 33 bin TL’ye yükseldi

    Çin'de Müslümanlar cami yıkımına karşı direniyor

    Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilik sebebiyle ölüyor

    Daha erken başlayan ve uzun süren "orman yangını sezonu"na dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Nasreddin Hocanın fil kıssası ve zamlar
    Mikail YAPRAK

    Siyaset üstü siyaset
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kemalistler ne istedi de vermedik!?”
    Ahmet BATTAL

    Seçen seçene, seçilen seçilene
    Risale-i Nur'dan

    Şevkiniz bozulmasın, hiç teessüf etmeyiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hicaz’da kışkırtmalı isyan
    Cevher İLHAN

    Kirli siyasete karşı
    Faruk ÇAKIR

    Değişmeyen gündemimiz
    Genel

    Siyasi fanatizm Dinden soğutuyor - Siyasileşme cemaatleri yozlaştırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.