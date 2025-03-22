"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Üstadın Ramazan’ları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
22 Mart 2025, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman’ın Ramazan’ları nasıl geçiyordu? Lâhikalar başta olmak üzere Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde ve Son Şahitlerin hatıralarında bu sualin cevabına ışık tutan değerli bilgiler var.

Aslında son müceddid olarak İlâhî bir tercih ve tavzifle görevlendirilmiş çok özel bir insanın, çileli, ama derece semeredar hayatındaki seksen küsur Ramazan’ın her birini nasıl yaşadığı, başlı başına meraka ve tetkike değer bir konu. Ama maalesef bunların, “Eski Said” dönemi olarak anılan safahatındaki çocukluk, gençlik, harp ve esaret yıllarına rastlayanları hakkında bilgi yok.

Buna karşılık, Rusya’daki esaretinden dönüp Darü’l-Hikmeti’l-İslâmiye âzası olarak görev yaptığı dönemde Lemaat isimli eserini Ramazan ayının yirmi gününde, her gün iki-iki buçuk saatini ayırarak telif ettiğini biliyoruz. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 641)

Risale-i Nur’un bazı önemli bahisleri de, bazıları hapiste olmak üzere Ramazan’da telif edilmiş.

Sürgün Ramazan’larında Üstad sık sık hastalık ve zehirlenmelerle de mücadele etmek durumunda kalmış. Meselâ Kastamonu hayatından ibretli sahnelerin yansıtıldığı Mehmet Feyzi ve Çaycı Emin imzalı mektupta, “Üstadımız bir Ramazan-ı Şerifte pek şiddetli hastalıkta, altı gün birşey yemeden, savm-ı visal içinde ubudiyetteki mücadelelerini terk etmediler” ifadesine yer veriliyor. (Tarihçe-i Hayat, s. 504)

Zaten hayatını baştan sona, eserlerinde bütün boyut ve derinlikleriyle anlattığı ubudiyet manalarını en mükemmel seviyede yaşayan bir örnek insan olarak, Üstadın Ramazan’ları da ubudiyetin bu aya mahsus renk ve yoğunluklar kazandığı aşamaları ifade ediyordu.

Her zaman derin bir tefekkür ilişkisiyle haşır neşir olduğu Kur’ân’la çok daha fazla ve yoğun bir meşguliyet, şirket-i maneviye mensupları arasında cüz taksimi suretiyle her gün okunan ortak hatimler, Ramazan’ın ikinci yarısında ve özellikle son on gününde Leyle-i Kadir’i arama niyetiyle geceleri ihya seferberliği ve talebelerine de bu istikamette yoğun teşviklerde bulunması, bu renklerin belli başlılarıydı.

Ama o bu gayret içindeyken, birileri de çıkıyor; yemek veya su kabına zehir atarak suikast yapma alçaklığına tevessül edebiliyorlardı. Nitekim bu çeşit yürek paralayıcı hazin olaylardan biri Emirdağ sürgününde gerçekleşmiş ve bunun detaylarını lâhikalarla Çalışkanlar hanedanı mensuplarının kayıtlara geçen hatıralarında okumak mümkün.

Hatıralarda, Üstadın teravih namazlarına dair de lâtif anekdotlar var. Meselâ Emirdağ hayatının ilk Ramazan’ında teravihleri bir süre camide kılmış, ama imam namazı hızlı kıldırdığı ve o da sûreleri okumakta yetişemediği için bilâhare camiye gitmekten vazgeçmiş.

Berzah yolculuğuna çıktığı son Ramazan’ında, on bir gün boyunca yatsının farzında imamlık yapmış, teravihleri ise talebeleriyle birlikte Tahirî Mutlu’nun arkasında kılmış. Sonrasında hastalığı şiddetlendiği için teravihleri kılamamış. Ve Ramazan’ın 25. Gecesi, Şanlıurfa’da rahmet-i Rahman’a kavuşmuş.

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, İsrail'in son günlerdeki adımlarını tamamen destekliyormuş!

    Trump: F-47'ye geçeceğiz

    Bayram süresince kışlık lastiklerle devam edin, rezervasyonlu şarj istasyonlarını tercih edin

    Kur'ân az sözle geniş hakikatleri anlatır

    Granada'da Ramazan coşkusu: Her Cuma, her yaştan, farklı gruplardan çok sayıda kişi İslam'a geçiyor

    Casus uydusu "NROL-57"yi uzaya gönderildi

    Kanada: Bazı Kanadalıların Çin'de idam edildiği bilgisine sahibiz

    BM: Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi

    Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı

    İsmail Saymaz'a ev hapsi cezası verildi

    'Kısa süre içerisinde Ukrayna ile NTE anlaşmasını imzalayacağız'

    ABD, İsrail'den "tam hesap verebilirlik" talep etti

    Gazze'deki Filistinlileri tamamen imha etmekle tehdit etti!

    Yaş ve kuru ne varsa Kur'ân'da yazılıdır

    'AB yolundaki bir ülkede kabul edilemez'

    Yavaş: Çözüm parlamenter sistem

    Bu dosyalarla Yaradan’ın huzuruna varılmaz

    Demokrasiyi tahrip eden hukuksuzluğa büyük tepki

    Macaristan'ı 3-1 mağlup ettik

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Talebelere iftar veren kuruluşlara teşekkürler
    Cevher İLHAN

    Demokrasiye sabotaja ortak demokratik direnç
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu çağrı günümüz için de geçerli!
    Ahmet BATTAL

    Devletin bayram listesi değişti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Ramazan’ları
    İbrahim Aktaşcı

    Kep çıkar, bere çıkar!
    Risale-i Nur'dan

    “Bu dikenli yükümü izzetimle çekerim”
    Mehmet ÇETİN

    Kaderin hissesi var!
    H. Muharrem OKUR

    Dijital dünyada nur tohumları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.