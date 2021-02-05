1 milyon turist bekliyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uzantılarının bulunduğu tarihi Frig Vadisi'ne yapılan yatırımlarla 2021'de bölgeye, 1 milyon turist bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliği bütçelerinden 506 kilometrelik yürüyüş yolu ve tarihi mirasıyla Frigya'nın ilçeye bağlı Döğer beldesi, Ayazini, Demirli ve Bayramaliler köylerinde oluşturulan yeni turizm destinasyonuna 10 milyon liranın üzerinde proje bazlı yatırım çalışması yapıldı.

İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğü "Ayazini Turizm Köyü", "Emre Gölü ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi" ile sıcak hava balonu uçuşlarının bahar aylarında faaliyete geçmesiyle bölgede yüksek oranda turizm hareketliliği yaşanması bekleniyor.

3 bin yıllık tarihi yerleşim merkezleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, kilise, şapel ve Emre Gölü'ndeki aktivitelerin yapıldığı Frigya, birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan yatırımlar kapsamında, Frigya'nın turizm altyapısına yönelik ciddi çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi.

2020 yılı ve önceki senelerde Frigya'ya yaklaşık 250 bin civarında turist geldiğini anımsatan Doğanoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yeni yatırımlarla, yeni turizm destinasyonumuzda tarihi Frig Vadi'mizde 2021 yılı sonunda 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyoruz. Planlamalarımızı da bu şekilde yürütüyoruz. Gönlümüzden geçen sayı ise bu rakamın çok çok üzerinde inşallah. Bölgeye yapılan yatırımlarda bu rakamların üzerindeki misafiri kaldırabilecek düzeyde."

Doğanoğlu, Frigya bölgesindeki yerleşim yerlerindeki halkın da turizm çalışmalarına destek verdiğini ve güzergahta yaşanacak hareketliliğe katkı sunmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü anlattı.

"Frigya, milyonları aşan ziyaretçi kitlesine ulaşacak"

Ayazini köyünden Murat Acar da Frigya'daki yeni turizm destinasyonu için yapılan yatırımların hem bölge insanının ufkunu açtığını hem de saklı tarihlerinin gün yüzüne çıkmasıyla turizm hareketliliğine canlılık kattığını ifade etti.

Alan Kılavuzu Hasan Özpınar ise 2021 yılının ilk haftalarından itibaren Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlerinden turistlerin merak ettikleri Frigya'ya akın etmeye başladığını belirterek, "Bölgedeki yeni projeler ile restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. İnşallah, ilerleyen zamanda Frigya, milyonları aşan ziyaretçi kitlesine ulaşacak." dedi.

Rus turistin Frigya hayranlığı

Rus turist Elena Vorontsova da Türkiye'yi bölge bölge gezdiklerini bugün de ilk defa Frigya'ya geldiğini ve tarihi dokuya hayran kaldığını dile getirerek, "Tur otobüsümüzdeki bazı arkadaşlar, 'Frigya, Kapadokya'dan daha güzel' diye yorumlarda bulundu. Biz, Frigya'yı çok beğendik ve şaşkın haldeyiz. Bugün Ayazini köyündeyiz, burası gerçekten çok güzel. Hem de insanları çok sıcak ve misafirperver." şeklinde konuştu.