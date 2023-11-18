200 yıllık devasa levha restore ediliyor

Depolarda muhafaza edilen hat eserlerinden 300’ünün restorasyonu tamamlanarak, nisan ayında Topkapı Sarayı’nın Enderun Avlusu’nda yer alan Hazine Koğuşu’nda görücüye çıkmıştı.
Sultan II. Mahmud imzalı, 1810-1811 tarihine ait eser, 208 santimetreye 660 santimetre ölçülerinde. Eserde, beyaz boyalı bez üzerine siyah mürekkeple ve celi hatla “Allahu veliyyü’t-tevfik” yazıyor.
Yaklaşık 14 metrekarelik büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılan eserin sergiye hazırlık çalışmasını, Milli Sarayların restorasyon konusunda uzmanlık kazanmış dört kişilik ekibi yürütüyor.
AA