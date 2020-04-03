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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

40 yaşında bir çocuk: Can Kardeş

03 Nisan 2020, Cuma
Can Kardeş Dergisi Nisan sayısında 40. yaşına giriyor.

Derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, Merhaba  köşesinde eski  bir Can Kardeş okuyucusu olan Ayşenur Alev Yılmaz’dan gelen mektuba yer veriyor. 

İşte o mektup:

“1987’lerden itibaren bütün çocukluğum bu dergilerle geçmişti. 

Her ay Danimarka’ya postayla gönderilen ve ağabeyimle birlikte bir solukta okuduğumuz bu derginin, halen devam ediyor olması ve 30 sene sonra, kızımın da bu dergiyle büyüyor olması ne güzel bir duygu. 

Bir çocuğun zihninin, içindeki bilgi ve görsellerle yıkanıyor olmasının, düşündüğümden de daha önemli olduğunu öğrendim. 

Kızım Juwairia okurken, bilgilerin haricinde resimlerdeki başörtülü çocuk ve anneleri görünce: ‘Bak bunlarda senin gibi örtülü, ben de bir gün örtüneceğim’ deyiverince, çocuklarımıza sunduğumuz görsellerin ne kadar da etkili olduğunu bir kez daha anladım. 

Çevremde çok soran oluyor: ‘Juwairia’yı örtecek misin’ diye. 

Evet, ama Allah’ın izniyle, ben altyapısını böylesi hazırladıkça, o kendisi zamanı gelince kendi isteği ile örtünecek diye ümitliyim. 

Rabbim rızasını kazanmamızı nasib eylesin. 

Dergi deyip geçmeyin... Ne ekersek onu biçeriz öyle değil mi? 

Bu arada değerli ağabeyim Demirhan Kadıoğlu. Dergideki bütün emeğinizden dolayı Rabbim razı olsun, gani gani size sevap olarak hanenize yazsın inşallah.” 

KUŞAKTAN KUŞAĞA CAN KARDEŞ

Can Kardeş Dergisi nesiller yetiştirmeye devam ediyor. 

Dergi kırk yıldır kuşaktan kuşağa okunuyor. Dergide emeği geçen ve hâlen yayın kurulunda bulunan; İbrahim Özdabak, Mustafa Döküler, Abdullah Eraçıkbaş, İsmail Tezer, Hayreddin Ekmen gibi kıymetli isimler yer alıyor. 

Demirhan Kadıoğlu, Renkli Düşünceler bölümünde kaleme aldığı yazısında, Can Kardeş’in 5 temel esasını okurlarına aktarıyor. 

İsmail Tezer “Altın Öğütler” başlıklı yazısında Zübeyir Gündüzalp’in kıymetli öğütlerine ve sözlerine yer veriyor. 

Hayvanlar Âlemi’nde ise “Bilge Baykuş” sayfalarına konuk oluyor. İrem Demir, baykuşun daha önce duymadığınız ilginç özelliklerini size aktarıyor. 

Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun çocuklara bir soru yöneltiyor.

“İnsanların hayatını kolaylaştırmak için nasıl bir şey icat etmek isterdin?” diye soruyor.

HİÇ YAŞLANMAYAN ÇİZGİ KARAKTERLER 

Uçan Çocuk 40 yıldır Can Kardeş okuyucusu  ile karşılaşıyor. Aralarında geçen diyalog ilginizi çekecek. 

Vız Vız Arı ise, baharın sevincini şiirlerle bakın nasıl dile getiriyor?

Ahmet Çakıl Mizah köşesinde, Can Kardeş’in 40. yaşına özel bir sayfa hazırladı.  

Çizgilerle Kıssa, Bilmece- Bulmaca, Genç Yazar Çizerler, Asya ile Zamana Yolculuk çizgileri sayfalarda yerini aldı.

Hepsi ve daha fazlası Can Kardeş’te!

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