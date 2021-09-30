64 yıllık terziye “Ahilik ödülü”

Ahiliğin başkenti Kırşehir’de 64 yıllık emeğini “Ahilik ödülü” ile taçlandıran 76 yaşındaki terzi Mehmet Aldemir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürerek gençlere örnek oluyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babası tarafından terzi ustasının yanına çırak olarak verilen, kalfa ve ustalık döneminden sonra 1968’de dükkanını açan Aldemir, hazır giyim sektörünün gelişmesiyle azalan hareketli günlerin özlemini çekiyor. Çıraklık, kalfalık ve ustalıkta geçen 64 yıllık meslek hayatında onlarca çırak da yetiştiren Aldemir, şimdilerde Uzun Çarşı’daki mütevazı dükkanında küçük tamirat ve tadilat işleriyle mesleğini sürdürüyor.

İşini Ahilik prensipleriyle yaptığı için bu yıl Kırşehir’de “İlin Ahisi” seçilen Aldemir, meslek hayatını böyle bir ödülle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Mehmet Aldemir, terziliğin eskiden çok rağbet gören bir meslek olduğunu ancak hazır giyimin artmasıyla bu alana ilginin azaldığını söyledi.