800 yıllık Ulu Cami’de depremin yaraları sarılıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 1224 yılında Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde inşa ettirilen ve 24 Ocak 2020’de Elazığ merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Ulu Cami’yi ayağa kaldırmak için restorasyon çalışması başlatıldı.

Depremde hasar gören ve ibadete kapatılan Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki tek örneği Ulu Cami, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restore ediliyor. Bölge Müdürü Kenan Doğan, depremde birçok kültür varlığının zarar gördüğünü, Ulu Cami’nin kışlık bölümündeki tonozlarında çatlaklar ile kemer taşlarında oynamaların söz konusu olduğunu, bu hasarlarla ilgili raporların hazırlandığını anlattı. Artçı depremlere karşı tedbir için kemerlerin ahşaplarla desteklendiğini, tonozlardaki çatlakların boyutunu görmek için sıva raspalarının yapıldığını belirten Doğan, Aksaray Üniversitesi İnşaat Bölümü Başkanlığından 3 profesörün Ulu Cami ile ilgili öneri raporu hazırladığını, bu doğrultuda projeyi tamamlattıklarını kaydetti. AA

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