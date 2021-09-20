Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonuyla 22-27 Kasım’da düzenlenecek 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivaline başvurular devam ediyor.

Kısa Film Yapım Desteği ve Proje Geliştirme Desteği Ödülü’nde tür sınırlamasına bakılmaksızın yapım desteğine başvuracak projelerin, Hz. Muhammed’in (asm) hayatı ve ahlâkına atıf veya günümüzde Müslüman olmanın sorumluluğuna dair bir konuya referans ihtiva etmesi şartı aranacak. Festivale ilişkin detaylı bilgilere “www.alemlererahmetfilm.com” adresinden ulaşılabilir. AA

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