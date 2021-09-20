"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali’ne başvurular sürüyor

20 Eylül 2021, Pazartesi 20:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonuyla 22-27 Kasım’da düzenlenecek 7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivaline başvurular devam ediyor.

Kısa Film Yapım Desteği ve Proje Geliştirme Desteği Ödülü’nde tür sınırlamasına bakılmaksızın yapım desteğine başvuracak projelerin, Hz. Muhammed’in (asm) hayatı ve ahlâkına atıf veya günümüzde Müslüman olmanın sorumluluğuna dair bir konuya referans ihtiva etmesi şartı aranacak. Festivale ilişkin detaylı bilgilere “www.alemlererahmetfilm.com” adresinden ulaşılabilir.

AA

Okunma Sayısı: 82
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İletişim Başkanlığı savunma verecek

    İsrail güçleri Cenin’den korkuyor

    Çocuk vak’alarında artış var

    Çiftçiyle alay ediyorlar

    Son 24 saatte 231 kişi vefat etti

    Pet şişelere de musluk suyuna da dikkat

    'İklim krizi, modern köleliği getirecek'

    AB'den 'Avrupa ordusu' açıklaması

    Taliban Sözcüsü: ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı

    Gazze'de üç koronavirüs testinden biri pozitif çıkıyor

    Bakan Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesidir

    BM Genel Sekreteri'nden ABD ve Çin'e çağrı

    7 il için sel uyarısı yapıldı

    Berlin'de yüz binlerce konutun kamulaştırılması için referandum düzenlenecek

    Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleştirildi

    Japonya'dan 3. doz aşı kararı

    Pembe tablolara millet artık inanmıyor

    '6 bin depremzedeye boş senet imzalatıldı'

    Ampute Futbol Milli Takımı yeniden Avrupa Şampiyonu

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlknur Maraş Çalık

    İnşâallâh ve amîn
    Genel

    Pembe tablolara millet artık inanmıyor
    Sebahattin YAŞAR

    Sahnede sonbahar var!
    Mehmet KARA

    Cumhur İttifakı’nın merakı
    Genel

    7 il için sel uyarısı yapıldı
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman modelini bütün dünyaya duyuralım
    Risale-i Nur'dan

    Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslâmiyeti alet etsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.