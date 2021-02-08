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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Ali Kuşçu’nun ismi verildi

08 Şubat 2021, Pazartesi 18:13
İstanbul Havalimanı’nda yapımı tamamlanarak 9 ay önce ibadete açılan camiye Türk Astronom, Matematikçi ve Dil Bilimci Ali Kuşçu’nun ismi verildi.

 14 Haziran 2020'de ibadete açılan İstanbul Havalimanı Camisi'nin ismi belirlendi.

Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebildiği 8 bin metrekare kapalı alana sahip camiye Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun ismi verildi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak Kuşçu'nun isminin yazılı olduğu "Ali Kuşçu Cami-i Şerifi" tabelası caminin girişine asıldı. Semerkant’ta dünyaya gelen Türk astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu’nun otobiyografisi de cami girişine konuldu. Timurlular devrinde Semerkant'ta yetişen, Fatih Sultan Mehmet'in 1473'te Uzun Hasan üzerine yaptığı seferde yanında götürdüğü ve dönüşte Ayasofya Medresesi'ne müderris tayin edilen Ali Kuşçu'nun isminin verilmesiyle İstanbul Havalimanı Camisi "Ali Kuşçu Cami-i Şerifi" ismini almış oldu.

Aynı anda 6 bin 230 kişi ibadet edebildiği cami, 3 bölümden oluşuyor

14 Haziran 2020'de ibadete açılan cami, bina yapısı olarak kubbe, mahfil bölgesi ve avlu olarak 3 ana bölümden oluşuyor. Avlu dahil 6 bin 230 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin üç ana girişi bulunuyor. Avlu merkezinde şadırvan yer alırken ana girişte ilk küçük kubbe alan, bu alanın doğu ve batıya doğru açılan koridorları üzerinde abdesthane ve tuvalet alanları yer alıyor.

Camide, 72 adet zeminden kubbeye doğru yükselen renkli camlar bulunurken bu camların üzerinde de yine camların deseninin devamı olan dekoratif mesh paneller yer alıyor. Meshlerin bitiminde kuşak bölümünde Allah'ın 99 isminin yazdığı altın varaklı kutu profilden yapılmış tezyinat çalışması yer alıyor. Bu kısmın da üzeri artık çatıyı oluştururken kubbenin en üst noktasında İhlas Sûresi'nin yazdığı tezyinat çalışması var. Bu bölümün de üstünde yine kaburgalar arasında kalacak şekilde ayarlanmış 14 adet farklı ayetten oluşan ve taraşımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı öncülüğünde yapılan tezyinat yazıları bulunuyor.

Ana ibadet alanının kuzeyinde üst bölümde kadınlar bölümü balkon şeklinde görülebiliyor. Yazı stili hafif modernize edilmiş Kûfi olarak belirlendi. Ana ibadet alanındaki kuşak yazısı da akustik sıva uygulaması üzerine yapıldığından sıvanın özelliğini kaybetmemesi ve yüzeyin bozulmaması için özellikle özen gösterildi.

Bu uygulamada özel 3 boyutlu tarayıcı cihazlar ile yerinde yaklaşık 40 milyon okuma yapılarak yüzey modeli oluşturuldu. Bu yüzey modeli üzerine yine 3 boyutlu hazırlanan tezyinat yazıları çakıştırılıp doğru yeri tespit edildi. Buna göre harfler ve süslemeler tek tek özel olarak imal edilip yerinde yine özenle montajı yapıldı. Caminin güneyinde ayrıca bulunan otopark alanının toplam araç kapasitesi yaklaşık 260. Bunların 15'i engelli, 7'si elektrikli araç, 2'si büyük araç, 14'ü paylaşımlı araçlar, 15'i de düşük emisyonlu araçlar için ayrıldı. Camide 2 adet minare bulunurken minare yüksekliği 55 metre ve tek şerefeli.

Külliyede şadırvan ferah, abdesthane ve lavabolar, turkuaz mavisi renkli halılar ve 55 metrelik 2 minare bulunuyor.

AA

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