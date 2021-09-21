‘Apartman’ mağaralar ilgi çekiyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde M. Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin yaptığı kaya mağaraları, mimarî yapısıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarih boyunca barınak, sığınak, kale ve yiyecek saklamak için kullanılan mağaralar, görüntüsüyle 3 ve 5 katlı apartmanları andırıyor. Kaya mağaralarının bulunduğu, tarihî zenginlikleri ve tabiî güzellikleri ile öne çıkan Gürün ilçesi, Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisi. İl merkezine 136 kilometre uzaklıktaki Gürün aynı zamanda Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ni birbirine bağlayan kritik bir noktada. İlçede dağ yamacında yan yana ve alt alta sıralanan kaya mağaraları ise görüntüsüyle 3 ve 5 katlı ilkel apartmanları andırıyor. Hititlerin, kayaçların kolay aşınabilmesi özelliği nedeniyle mağaraları işleyerek katlı yapı görünümüne kavuşturduğu sanılıyor.

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