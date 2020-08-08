Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi coşkusu devam ediyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretçilerin ilgisi devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyen ziyaretçiler, vakit namazları öncesinde polis kontrolünden geçerek camiye alındı. Camiye girenlere sosyal mesafe kurallarına uyulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu. İstanbul içinden, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelenlerin hafta sonunda da yoğun ilgi gösterdiği camide, ezan okunmasının ardından namazlar eda edildi. Namazların ardından Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyarete gelenlerin, camiye giriş öncesinde meydanda dinlenerek vakit geçirdiği, camiye girmek için sırada bekleyen vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. AA

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