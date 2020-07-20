Ayasofya’nın halıları seriliyor

Cuma günü ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde halılar serilmeye başlandı. Halıların üretildiği fabrikanın yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, son durumu anlattı.

Özkul, “Ayasofya halısı ile ilgili Turizm Bakanlığı yaklaşık 15 gün önce bizimle iletişime geçti. Biz de memnuniyetle kabul ettik. İnşallah açılışa yetiştireceğiz. Burada 4 bin metrekarelik halı işi var. Şimdi 2 bin metrekaresini döşüyoruz. Diğer 2 bin metrekaresi de restorasyon bitince yapacağız. 6 ay civarında bir süre söylüyorlar” dedi. Özkul, “Mekanda kıblede biraz problem var. Kıble burada biraz çarpık, binaya göre değil. Sağa doğru dönük. Osmanlı döneminde bu düzeltilmiş. Biz de halıları ona göre döşüyoruz. O açıya uyarak döşüyoruz. Binanın paraleline tam uymuyor” ifadelerini kullandı.