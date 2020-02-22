Bağcılar’da çocuk kütüphanesi açılıyor

Başkan Çağırıcı’dan çocuk kütüphanesi müjdesi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle bir araya geldiği programda Bağcılar’da yakında çocuk kütüphanesi yapılacağı müjdesini verdi.

İstanbul’da üye sayısı bakımından 3. Sırada yer alan Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi’nin bir bölümü 0-6 yaş grubu çocukların hizmet alacağı çocuk kütüphanesine dönüştürülecek. Alaattin – Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” faaliyetinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çağırıcı, “Kültür Merkezimizde bulunan Mehmet Âkif Ersoy salonunu çocuk kütüphanesine dönüştürüyoruz. Yakında hizmete açacağız” diye konuştu. İstanbul – Yeni Asya

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