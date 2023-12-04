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Burdur Kitap Fuarı’nda Yeni Asya coşkusu

04 Aralık 2023, Pazartesi 00:58
BURDUR BELEDİYESİ’NİN ORGANİZE ETTİĞİ “BURDUR KİTAP FUARI “NA İLK DEFA KATILAN YENİ ASYA NEŞRİYAT OKUYUCULARININ VE KİTAPSEVERLERİN BÜYÜK BİR İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.

NEJAT EREN - ANTALYA

Yeni Asya Neşriyat olarak Türkiye çapında müsait olan bütün illerde ve bölgelerde kitap fuar organizasyonlarında yer alma imkanlar ölçüsünde devam ediyor. Bu sene Burdur Belediyesi’nin organize ettiği Burdur Kitap Fuarına katılmak nasip oldu.Burdur’daki arkadaşlarımızı Antalya adına ziyaret ettik. Fuar hizmeti konusundaki hatıralarından bazılarını özel başlıkla şöyle aktardılar:  

FUAR BU YIL NASİP OLDU

“Bu fuarı senelerden beri düşünüyorduk. Nasip bu yıl olacakmış. Gelenlerin bir kısmı: “Siz Risale-i Nur dersi yapıyor musunuz?”  diye sordular. Bu bizim açımızdan en büyük bir kazanç oldu. “Bu manevi ders ve sohbetleri arayış içinde olan bay ve bayanlara dershanelerimizin yerini tarif ettik. Telefonlarını aldık. İrtibat bilgilerini aldığımız hem bayan hem de erkeklerden geri dönüşler oldu. Büyük bir istekle, “Nur Derslerine katılmayı bekliyoruz!” diyorlar. Hiçbir şey olmazsa bu en büyük kazancımızdır. Bizim amacımız burada bir davet ve tebliğ yapmak neşriyatımızı tanıtmak ilânat yapmaktır. Bu da en güzel şekilde tahakkuk etti. 

Yeni Asya’ya büyük rağbet

Standımız çok geniş ve büyük. Burdur’un nüfusu az olmasına rağmen ummadığımız rağbet olduğunu söyleyebiliriz. Bütün yayınlarımızı bu geniş alanda teşhir ettik. Denizli’den çok değerli arkadaşlarımız, gazetemizin temsilcileri, Mehmet Cebe ve Erdal Karsen geldiler. Tecrübe ve gayretleri ile bize çok yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Antalya olarak siz geldiniz. Bize moral ve itici güç oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ispartalılar gelip fuarı ziyaret edecekler. Allah razı olsun çevredeki bütün dostlarımız bizleri yalnız bırakmadılar. Bütün bunlar bize moral oldu”

Çocuk kitapları eksiğimiz

“Yıllardan beri bu konuda tecrübesi olan Mehmet Cebe kardeşimiz diyor ki:” “Fuarlarda en çok sorulan çocuk kitapları! Bizim için bu alan büyük bir eksiklik! Bunu bu fuarda da hissettik. Çocuk Kitapları konusunda Yayınevimiz ve yazarlarımız gayret gösterip bu boşluğu doldurmamız lâzım. Bu konu bize bir tecrübe oldu. Daha güzel bir altyapı ve hazırlık yaparak yeni sene bu fuarda bulunmak istiyoruz. Bu konuda başta Ege bölgesi ve çevre iller olmak üzere bütün şahsı manevimiz, cemaatimizin fertlerinden maddi manevi dua ve desteklerini bekliyoruz.”

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