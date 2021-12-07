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7 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Bursa Kitap Fuarında Yeni Asya’ya ilgi sürüyor

07 Aralık 2021, Salı
Yeni Asya Gazetesi köşe yazarı ve tarihçi; Rıfat Okyay, 220 Yayınevinin katıldığı Bursa İkinci Kitap Fuarında, Yeni Asya Neşriyat reyonunda kitaplarını imzaladı.

Okyay ve Yeni Asya Neşriyat Bursa temsicisi Hasan Özgündüz kitap severlerin bu yıl ki gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “İnşâllah yayınlarımıza gösterilen bu alâka kitap fuarı kapanış tarihine kadar devam eder” temennisinde bulundu.

LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL

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Kayseri ve Bursa Kitap Fuarındayız  

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