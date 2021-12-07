Bursa Kitap Fuarında Yeni Asya’ya ilgi sürüyor

Yeni Asya Gazetesi köşe yazarı ve tarihçi; Rıfat Okyay, 220 Yayınevinin katıldığı Bursa İkinci Kitap Fuarında, Yeni Asya Neşriyat reyonunda kitaplarını imzaladı.

Okyay ve Yeni Asya Neşriyat Bursa temsicisi Hasan Özgündüz kitap severlerin bu yıl ki gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “İnşâllah yayınlarımıza gösterilen bu alâka kitap fuarı kapanış tarihine kadar devam eder” temennisinde bulundu. LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL *** Benzer içerikleri okumak için tıklayınız: Yeni Asya Bursa Kitap Fuarı'nda

Kayseri ve Bursa Kitap Fuarındayız ***

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