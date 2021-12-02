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2 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kayseri ve Bursa Kitap Fuarındayız

02 Aralık 2021, Perşembe 18:49
Yeni Asya Neşriyat, Kayseri ve Bursa’da açılacak kitap fuarlarında okuyucuları kitaplarla buluşturacak, yazarlarımız kitaplarını imzalayacak.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Yeni Asya Neşriyat, bugün açılacak olan iki ayrı kitap fuarına aynı anda katılıyor. Kayseri ve Bursa’da açılacak kitap fuarlarında okuyucular kitaplarla buşulacak.

Kitap yayıncılığının desteklenmesine dikkat çeken yayıncılar, son günlerdeki zamların hem yayıncılar hem de kitap dostları için iyi haber olmadığına işaret ettiler.

Kitap fuarları 3 Aralık ile 12 Aralık tarihleri arasında açık kalacak. Her iki fuarda da  Yeni Asya Neşriyat başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere diğer yayınlarını da okuyucularıyla buluşturacak. Ayrıca Yeni Asya Neşriyat yazarlari okuyucularıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak.

İKİ FUAR İKİ İMZA

Kayseri 4. Kitap fuarında yazarımız İslâm Yaşar, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14:00-17:00 arası kitaplarını imzalayacak.

Öte yandan Bursa 2. Kitap fuarında da yazarımız Rifat Okyay, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 14:00-17:00 arası kitaplarını imzalayacak.

Yeni Asya Neşriyat sorumlululari, fuarda kitapların indirimli satılıcağına dikkat çekerek okuyucuları fuara beklediklerini söylediler.

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Etiketler: kitap fuarı, yeni asya neşriyat, bursa, kayseri, yeni asya
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