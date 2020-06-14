Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

13 Haziran 1987’de vefat eden yazar, mütefekkir Cemil Meriç’i vefatının 33. yıl dönümünde duâlarla anıyoruz.

Kültürümüzün Kırk Ambarı: Cemil Meriç Cemil Meriç, 12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nâhiye müdürlüğü, Tercüme Kaleminde reis muâvinliği yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyât Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyâtı bölümünü bitirdi. 13 Haziran 1987 günü İstanbul’da vefât etti. Bediüzzaman için ne demişti? “Said Nursî: Deccallere meydan okuyan imanın remzi. Karanlıkta bırakılan nesiller Nur Risalelerini heceleyerek şuurlanırlar. Said Nursî’nin kuvveti yalnız hafızasından, yalnız bilgisinden, yalnız büyük cedel kabiliyetinden gelmiyor. Cesarete susayan insanımız, ananevî irfanının bu pervasız temsilcisinden, asırlardır aradığı ihlâsı, feragati, bir dâvâ uğruna nefsini feda etmek celâdetini de buldu. Said Nursî’nin kitapları tahkikî imanın birer kalesi; kendi gönlümüzden, kendi toprağımızdan fışkıran saf bir kaynak...” İstanbul – Yeni Asya

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