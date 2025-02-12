"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Ediz Hun’dan mühtehcen filmlere tepki

12 Şubat 2025, Çarşamba 12:48
Tanınmış film sanatçısı ve çevreci aktivist Ediz Hun, filmlerdeki müstehcenliklere tepki göstererek ilim öğrenmek için yurtdışına gittiğini anlattı.

Yeni Asya - Ömer Şenöz
Sosyal Medya Servisi

Sözcü TV’de “Aynanın Arkası ve Komplo Teorileri” programında Erol Mütercimler’in sorularını cevaplandıran film sanatçısı Ediz Hun, filmlerdeki müstehcenliklere tepki gösterdiğini açıkladı. Hun, geçmişte yaşadığı bir olayı şu şekilde anlattı: 

“Bir gün bir film çekiyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim: Daima senaryolar bizim elimize verilirdi. Kıyafetler, kruvaze bir ceket takım veya normal bir takım, kravat olabilir, spor olabilir. Onları biz hazırlardık. Bir gün önceden bize verilirdi. Ertesi günün çekim listesi. Ona göre kendi arabamıza valizlere, -gardırop valizler vardı, askılı- onlara koyar, öyle giderdik sete. O zaman sanat yönetmeni falan yoktu. Bize bir gardırop verirlerdi, bir oda verirlerdi. O odada elbiselerimizi asar. Senaryo çalışabiliriz, kahve içebiliriz, çay içebiliriz. Sıramızı beklerdik. Dedim ya, geminin kaptanı yönetmendir. Yönetmen ne derse, ona itaat etmek zorundayız. O gün de böyle, sonra da böyle, bugün de böyle olmalı. Bu şart bir kere. Oturuyoruz. Bir baktım, içeride büyük bir salon var. Salona bir kız getirdiler. 17-18 yaşlarında. Müstehcen bir film çekecekler anladım, kızı uyardım. Dedim ki, kızım sen ne yaptığının farkında mısın? Hiç ses yok. Bu çekeceğin sahneyi 20 sene sonra oğlun veya kızın görse, ne yapacaksın deyince kız ağlamaya başladı. Bakın. (Burada duygulanıyor, Ediz Hun...)”

Yaşadıkları ders oldu

Ediz Hun, bu yaşadıklarından sonra yurtdışına giderek orada ilimle ilgilenmeye karar verdiğini söyledi: “Yani inanılmaz bir şey. O kadar, üzüldüm ki kızın haline. Dedim ki kaç para alıyorsan ben sana fazlasıyla vereyim. Hemen terk et burayı dedim. Ondan sonra hemen yönetmene dedim ki, ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz ve yapımcı. Eğer dedim, bu sahne çekilirse ben şu anda filmi bırakıyorum. Nereye isterseniz müracaat edin. Mahkemeye verin, ben mahkemede konuşacağım cümleleri çok iyi biliyorum. Tamam, tamam filân dediler. Yapmadı, çekmediler. Ama bu bana bir ders oldu. O gece uykum kaçtı. Yani böyle bir sahne, bir filmde ne lüzum var kardeşim, böyle bir şeye gerek yok. Zavallı kız, getirmişler, o da meşhur olacağım diye filan belki de taviz veriyor, evet diyor.(...) Aa dedim, bu işi iyice affedersiniz sulandırdılar. Tabirim bu. Sulandırdılar dedim. Bakın yani çok sinirleniyorum, yaşıyorum o olayı. 

Dedim ki Ediz, ben gideceğim. Ama burada okursam şu üniversiteyi, çok rahatsızlık duyarım. Çünkü tanınmış bir adam olduğum için gelecekler resim çektirip çekmeyecek, işte şunu yapacak filân. Ben dedim bir yurt dışına gideyim, sakin bir şekilde okuyayım. Eşimi de alayım. Çocuğum da var. 2-3 yaşında neyse. 1976’da Norveç’e gittim. Ve evvelâ yazdım. Norveç’e yazdım. 35 yaşındayım. 36’dan yol alıyorum. Ben dedim maceraperest değilim. Ben dedim tanınmış bir aktörüm. Bir albüm yaptım. Filmlerimden, resimlerimden. Bir de 1973’te Iguana, Iguana’yı biliyorsun büyük bir Tropical Kertenkele’dir. Dünyada ilk kez ben imgefangenstaff dediği Almanların, yani şeyde tabiî ortamın dışında üreten benim. Benim yayınlarım San Diego Amerika’daki Hayvanat Bahçesi’nde ve Almanya’da Salamandra diye bir dergi vardır. Herpetoloji, sürüngen bilimidir. Salamandra dergisinde yayınlandı. Onlardan da koydum.” (youtube.com/ watch?v=Gq MrUQswTw0, 8 Haziran 2024)

Okunma Sayısı: 424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Patagonya'daki yangınlarda 37 bin hektarlık alan kül oldu

    Lübnan'dan Trump'ın skandal Gazze planına karşı "Arap dayanışması" tavsiyesi

    Danimarka: Rusya, 5 yıl içinde Avrupa'da büyük bir savaş başlatabilir

    Kuzey Kore, Trump'ın Gazze planını kınadı

    Çin: Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır

    Ediz Hun’dan mühtehcen filmlere tepki

    82 yaşında Kur’an okumayı öğrendi

    Yangın faciası tatil alışkanlıklarını değiştirdi

    Küresel hukuka saldırı - Trump dünyayı ateşe atıyor

    İstanbul'a kar uyarısı

    Gerilim ve belirsizlik artıyor

    Yolsuzluk algısında diplerdeyiz

    Altının fiyatı asgarî ücreti geçti!

    Yeneroğlu: AİHM kararları uygulansın

    Trump’tan Hamas’a tehdit: Kıyamet kopsun

    Esir aileleri: Ateşkes bozulmasın

    O sandık erkenden gelecek

    Babacan: Erdoğan’ı artık tanıyamıyorum

    İsrail'de muhalefet: Esir takasının askıya alınmasından Netanyahu sorumlu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ey Trump!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mecelle’den anayasaya
    Genel

    Yeneroğlu: AİHM kararları uygulansın
    Risale-i Nur'dan

    Şaban ve Ramazan’da akıldan ziyade kalp hissedar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman dersinde siyasî polemik (!)
    Ahmet DURSUN

    Trump’ın turpları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yolsuzluk algısında diplerdeyiz
    Cevher İLHAN

    Suriye’nin meçhul geleceği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.