‘En güzel imza’ Muhteşem Süleyman’ın

Fransa Millî Kütüphanesi, arşivindeki ‘en güzel imzanın’ Kanunî Sultan Süleyman’a ait olduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Kütüphanenin Twitter hesabındaki bir yorumda, “BNF’deki en güzel imza hangisi? Muhteşem Süleyman’ın I. François’e yazdığı mektubun tuğrası” ifadeleriyle mektubun görseli paylaşıldı. Kütüphanenin el yazmaları bölümünde saklanan mektup, ancak üst düzey özel izinle kütüphane görevlilerinin gözetiminde ziyarete açılıyor. Euronews’in haberine göre, Alman İmparatoru Şarlken ile 24 Şubat 1525’de yaptığı Pavye Savaşı’nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı I. François’ın annesi Düşes Dangolen’in, yardım talebine cevaben Kanunî’nin yazdığı mektup, Türk-Fransız ilişkilerinin başlangıcı olması dolayısıyla tarihin en önemli vesikaları arasında yer alıyor.

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