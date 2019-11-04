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5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Hadis toplumsal hafızadır

04 Kasım 2019, Pazartesi 20:00
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şentürk, “Hadis, İslam ümmetinin toplumsal hafızasını teşkil ediyor. Hafıza olmazsa düşünce de olmaz” dedi.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, hadislerin Müslümanların hayatına yüzyıllardır rehberlik ettiğini belirterek, “Hadis, İslam ümmetinin toplumsal hafızasını teşkil ediyor. Hafıza olmazsa düşünce de olmaz” dedi. İHÜ’nün Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen “Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu” kapsamında İslam dünyasında hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan kitabı “Sahih-i Buhari” tarihsel ve sosyolojik boyutuyla ele alındı.

İslam medeniyeti hadis medeniyetidir

Şentürk, hadislerin toplumsal işlevine değinerek, şöyle devam etti: “Peygamberimizin zamanında bütün detaylarıyla kayda alınmış hayatı ve sözleri nesiller boyunca hadis metodolojisiyle aktarılmış ve güvenirliği garanti altına alınmıştır. Hadisler normal sözler değildir çünkü dinimizin, medeniyetimizin temelini teşkil etmektedir. İslam medeniyeti bir hadis medeniyetidir. Peygamberimizin sünneti üzerine inşa edilmiştir. Sünnete uymak, Peygamberimizin ahlakını örnek almak bütün Müslümanlar tarafından tatbik edildiği için Müslümanların davranışlarını da belirler ve onlara yol gösterir. Müslümanlar Allah’ı ve Peygamber’i her şeyden fazla seven insanlar oldukları için sahabe zamanında Peygamber’imizin hayatını kayıt altına almışlar ve nesilden nesle aktarmışlardır.”

Şentürk ayrıca, “Hadis İslam ümmetinin toplumsal hafızasıdır. Hafıza olmazsa düşünce de olmaz. Eğer biz toplumsal hafızamızı kaybedersek sosyal amneziye, yani unutkanlık hastalığına yakalanmış oluruz” değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların rol modeli Hazreti Muhammed’dir

İHÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel de hadislerin doğru anlaşılmasının önemine dikkati çekti. İslam’ın sahih anlaşılması için öncelikle hadislerin sahih anlaşılması gerektiğini vurgulayan Demirel, şöyle konuştu: “Çünkü bunlar Peygamber’imizin sözlerini kapsıyor. Hadislerde Kur’an-ı Kerim’in tefsiri de Müslümanların yapacağı amelleri de yer alıyor. Kur’an-ı Kerim’de Peygamber’imiz için ‘Onda siz inananlar için güzel bir örneklik vardır’ deniliyor. Kur’an-ı Kerim’e göre Müslümanların rol modeli Hazreti Muhammed’dir. Bu anlamda Müslümanlar nasıl namaz kılacaklar? Hazreti Muhammed’e bakarak namaz kılacaklar. Bunun için Peygamberimiz, ‘Ben nasıl namaz kılıyorsam, siz de öyle kılın.’ Bu şu anlama gelmektedir. Hac nasıl yapılıyorsa bunu ondan öğreneceğiz. Oruç nasıl tutulacaksa ondan öğreneceğiz.” İstanbul - aa

AA

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