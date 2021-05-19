Hayrettin Paşa Camii yükseliyor

İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere’den Yıldız Hamidiye Camii’ne kadar ana arterdeki tek büyük cami olacak Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin inşaatı devam ediyor.

Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii’nden öykünerek tasarlanan Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nin kaba inşaatının yüzde 75’i tamamlanırken, caminin iç unsurlarını oluşturan detaylarla ilgili atölye çalışmaları devam ediyor. Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, yaptığı açıklamada, Levent’in, Kanunî Sultan Süleyman’ın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa’nın askerlerinin eğitim alanı olduğunu, aradan geçen 500 yıl sonunda bu alanda bir cami yapmaya karar verdiklerini belirtti. Külünk, şu anda kaba inşaatın görüldüğünü ancak çok sayıda ekibin atölyelerde ince işlerle ilgili projeler yaptığını, hattatların hat yazıları, desinatörlerin de desenler üzerine çalıştığını aktardı.

Kaba inşaatın % 75’i bitti

Ergin Külünk, “Camiyi 2022 yılının sonunda cemaatle buluşturmayı hedefliyorduk ancak çalışmaların bu süreçte hızlı ilerlemesi sebebiyle açılışı birkaç ay öne aldık.” dedi. Caminin kaba inşaatının yüzde 75’ini geçtiklerini, ancak geri kalan yüzde 75’e bedel olduğunu ifade eden Külünk, “Ana kubbemizin iskelesini kurduk. Bu iskele birkaç aydır kuruluyor. Birkaç ayda kurulan iskele, birkaç ayda da sökülecek demektir. Bir camide iskeleyi sökmeye başladığınız zaman finale çok az kaldı demektir. Biz şimdi finalin hazırlığını çok önceden yapacağız ve bir müddet sonra iskeleyi sökerek gerçek finale ulaşacağız inşallah” diye konuştu.